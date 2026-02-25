أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

أقيم اليوم عزاء شقيق الفنانة زينة بمسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم: نادية الجندي ، محمد رمضان، إيمي سمير غانم، عمرو سعد، وفاء وايتن عامر ، مصطفي شعبان، خالد يوسف ،لميس الحديدي ، ابراهيم سعيد ، عمرو مصطفي.

ورحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية إسلام رضا شقيق الفنانة زينة، في خبر أثار حالة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة شقيق زينة

أعلن عن ذلك شقيقه حمادة رضا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا.

تشييع الجثمان من مسجد حسن الشربتلي

وكانت صلاة الجنازة تمت امس بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.