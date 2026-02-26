ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

عين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ابنته كيم جو-آي، البالغة من العمر 13 عامًا، في منصب المدير العام لشعبة الصواريخ والقوات النووية، بحسب صحيفة "تشوسون ديلي" الكورية الجنوبية، نقلًا عن مصادر استخباراتية.





وذكرت الصحيفة أن كيم جو-آي باتت تؤدي دورًا متناميًا في الملفات العسكرية والسياسية، حيث تتلقى تقارير من كبار الجنرالات وتُصدر توجيهات تتعلق بالأسلحة الاستراتيجية، في وقت يحرص فيه كيم جونغ أون على اصطحابها إلى مواقع التجارب النووية والصاروخية.





و أفاد إيم إيول تشول، البروفيسور في معهد دراسات الشرق الأقصى بجامعة كيونغنام الكورية الجنوبية، بأن العمل يجري سرا على الأرجح في البلاد لترسيخ الأساس لسلطة كيم جو آي ابنة زعيم البلاد كيم جونغ أون في المستقبل، حتى لو لم تتم مناقشة هذا الأمر علنا بمؤتمر حزب العمال الكوري.



