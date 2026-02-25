الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.





وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإمارات "تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".





وأضاف البيان أن الإمارات "أعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان وشعبها الصديق جرّاء هذه الهجمات الآثمة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.





وكانت السلطات الباكستانية قد قالت إن مسلحين نفذوا هجومين على سيارات للشرطة، مما أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة ومدني في شمال غرب البلاد يوم الثلاثاء.





وقال المسؤول بالشرطة كامران خان إن المشتبه بهم نصبوا كمينا لسيارة شرطة، وقتلوا شرطي في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا.





وعندما وصلت تعزيزات الشرطة بعد دقائق، شنوا هجوما آخر وقتلوا خمسة رجال شرطة آخرين ومدنيا، وفقما ذكر خان.