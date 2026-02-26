هتتحسب إزاي؟.. بشرى: أرفض إعلان أي فنان أنه الأعلى أجرا

أكدت الفنانة بشرى رفضها لفكرة إعلان أي فنان عن نفسه باعتباره «رقم واحد» أو «الأعلى أجرًا»، مشددة على أنها ستختلف مع أي ممثل يطلق مثل هذه التصريحات، حتى لو كان من أصدقائها المقربين.

وقالت بشرى، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، إن تصريحات من هذا النوع تفتقد للمعايير الموضوعية، في إشارة إلى تصريحات الفنان أحمد العوضي التي أكد خلالها أنه رقم واحد والأعلى أجرًا، موضحة: "هتتحسب إزاي؟ ومين اللي بيحدد؟ مفيش مقياس أمين ولا مؤسسة تقدر تقول مين رقم واحد".

وأضافت بشرى أن الأفضلية الفنية لا تُمنح بالتصريحات، وإنما يحددها الجمهور والنقاد، مؤكدة أنها سبق وأن عبرت عن هذا الموقف في أغنية قدمتها من قبل عن الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها ترى أن مثل هذه التصريحات لا داعي لها.

وأوضحت بشرى أنها تابعت أعمال أحمد العوضي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، ووصفتها بأنها كانت أعمالًا جيدة وناجحة، متمنية له التوفيق في مشواره الفني.

كما كشفت بشرى عن رؤيتها لتصنيف النجوم، معتبرة أن هناك أكثر من اسم يستحق صدارة المشهد، وأن الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز من أبرز نجوم الصف الأول حاليًا، بينما ترى أن من الجيل الجديد من الفنانات تتصدر أمينة خليل المشهد، وقبلها الفنانة نيللي كريم.