«بشرى»: تعرّضت للتحرش 3 مرات.. وخالد حميدة أقرب زيجاتي إلى قلبي وبيتي مستقر دون رجل | فيديو

حلّت الفنانة بشرى ضيفة في لقاء ببرنامج "أسرار"، الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، وقد كشفت عن العديد من التصريحات الهامة والتي نستعرضها لكم من خلال هذا التقرير..

بشرى: تعرّضت للتحرش 3 مرات.. أحدهم في العمل من منتج

كشفت الفنانة بشرى، عن تعرضها لـ 3 حالات تحرش منذ صغرها، مشيرة إلى أن تجربتها الشخصية كانت من الأسباب وراء مشاركتها في فيلم "6 7 8"، موضحة أن أولى الحوادث وقعت وهي طفلة أثناء استقلالها للميكروباص للذهاب إلى دروسها، حيث حاول رجل التعدي عليها جسديًا، لكنها تمكنت من الصراخ واستنجدت بزميل لها ما ساعدها على النجاة.

وأضافت “بشرى”، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن التجربة كانت صعبة لكنها أعطتها وعيًا بأهمية الحذر في المواصلات العامة منذ سن صغيرة، موضحة أن التعرض للتحرش لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل تكرّر في أوقات مختلفة أثناء ذهابها للمعهد أو في الشارع، لكنها دائمًا حاولت حماية نفسها والاعتماد على قدرتها على الهرب والمواجهة.

وأكدت الفنانة بشرى، أن الهدف من مشاركتها في الفيلم كان تسليط الضوء على هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع، ومخاطبة قضايا التحرش المختلفة التي تتعرض لها النساء في الأماكن العامة والعمل، مشددة على أن الفيلم يعكس واقعًا نعيشه، وكنت سعيدة بالمساهمة في طرح هذه القضية عبر الفن، وكشفت عن أن المرة الثالثة التي تعرضت للتحرش في مجال العمل، قائلة: "مرة منتج ومرة صحفي".

بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة



أكدت الفنانة بشرى، أن نظرة المجتمع لا تؤثر على حياتها الشخصية بعد الانفصال، قائلة: "لا أحد يحاسب على فواتيري أو يضع لي الطعام في الثلاجة"، مضيفة أنها تحترم الناس في حدودهم، وأن الاحترام يجب أن يكون متبادلًا دون فرض أي شيء على أحد.

وشدّدت "بشرى"، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، على أن قراراتها مبنية على عقلها وخبرتها، وليس على آراء الآخرين، مشددة على أن أي قرار اتخذته في السابق ستكرر اتخاذه مرة أخرى، حيث إن جميع قراراتها تكون حقيقية.

ووجهت الإعلامية أميرة بدر، سؤالا افتراضيا لبشرى، حول الرجوع لزواجها الأول من والد أولادها، موضحة أن القرار الخاص بالزواج والانفصال كان صعب في مرحلة الشباب، مؤكدة أنها لن تعود اليوم بعد أن اكتسبت النضج والخبرة، قائلة: "قراراتي الآن حقيقية، وحياتنا معًا راقية ومحترمة، نربي أولادنا سويًا، وأراه الآن كأخ كبير، ويعاملني كما لو كنت ابنته".

بشرى: حبيت خالد حميدة وأكتر جوازة بقلبي.. انفصالنا ليس نتيجة خلافات



أكدت الفنانة بشرى، أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى لتختار الزواج من طليقها خالد حميدة، قائلة: "لأني حبيته، هو اكتر جوازة كانت بقلبي، حبيته ومش هتكسف أقول كده"، موضحة أنه بعد الانفصال انقطعت العلاقة بينهما.

وشدّدت "بشرى"، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، على أن قرار الزواج كان نابعًا من حب حقيقي، قائلة: "أنا حبيته من قلبي، وكان قلبي يسبق عقلي في الجواز، لكن مع الوقت المخ بيحل محل المشاعر فورًا".

وأضافت بشرى أن الانفصال لم يحدث نتيجة خلافات شخصية أو مشكلات، بل بسبب بعد المسافات وعدم التواصل المستمر، قائلة: "هو مسافر معظم الوقت، وما بيجيش إلا أيام معدودة، ولما بيجي بيكون فيها مهرجانات ومناسبات، فمع الوقت بتحسي إنك معاه كأنك بتمثلين جوازه مش جواز حقيقي".

وأكدت بشرى أنها عادة تحب بعقلها وليس بقلبها، لكنها مع خالد حميدة شعرت بأنها منحت قلبها بالكامل، مضيفة: "تنازلت عن عقلي وحركت قلبي، ده بالنسبة لي تنازل كبير"، موضحة أن قرار انفصالهما كان قرارًا مشتركًا بين الطرفين، "إحنا الاثنين أخدناه في نفس الوقت، بسبب اختلاف الطرق ونمط الحياة".

بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم



أكدت الفنانة بشرى، أن حياتها مستقرة بعد انفصالها، مشيرة إلى أن بيتها ثابت ومستقر ولا يعتمد على رأي رجل لتحديد استقراره، قائلة: "أنا في كل الأحوال بيتي ثابت ومستقر، مش مستنية راجل هو اللي يقرر إذا كان البيت مستقر أو لا".

وأوضحت "بشرى"، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، أنها ليست متمردة على الرجال، مؤكدة أن المرأة كافية وقوية، مضيفة: "الراجل بيحب يحس أن الست مبدية بيتها وشغله، وفي نفس الوقت يحس هو بكلمته مسموعة".

وقالت بشرى إنها لا تريد العيش وفق القواعد التقليدية، معلقة: "أنا مش بس عايزة أعيش براحتي بس، أنا شايفة أن في طريقة تانية نعرف نعيش بيها، مش لازم نلتزم باللي احنا حافظينه أو اللي حفظوه لنا"، موضحة أن هذه القواعد تناسب بعض الناس، لكنها ليست مناسبة للجميع.

وتابعت: "والد أولادي رجل محترم وداعم لها دائمًا، هو عمره ما عطلني، بالعكس كان داعمني، أنا لم أخطئ في اختيار والد أولادي أبدًا، وأولادي وحتى الناس حواليّا يقولوا لي فعلاً، وانفصالهما كان بسبب اختلاف الطرق ونمط الحياة بينهما"

بشرى تكشف لأول مرة تفاصيل انفصالها عن خالد حميدة: أنا سابقة عصري في الزواج



كشفت الفنانة بشرى عن أسباب انفصالها عن الفنان خالد حميدة، نافية كل ما تردّد خلال الفترة الماضية حول علاقتهم.

وقالت "بشرى"، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، إن انفصالهما لم يكن بسبب أي مشروع تجاري بينهما كما ترددت بعض الأخبار، مؤكدة أن المشروع ما زال قائمًا وأنها ما زالت من ضمن النجوم المشاركين فيه، مضيفة: "الشائعة دي غلط تمامًا، المشروع لسه مكمل".

وأوضحت بشرى، أن الزواج لم يكن مدة قصيرة، كان عامًا ونصف، مشددة على أنها لم تكن متسرعة بالمعنى السلبي، بل كانت نتيجة خبرة أسرية وعاطفية مختلفة كونتها خلال السنوات الماضية.

وأضافت بشرى: "أنا سبقه عصري، بشوف حاجات بدري شويه بدل ما أقعد في جوازة خمس سنين وأتعلم بالغلط"، مؤكدة أنها لم تواجه أي اعتراض من أسرتها على زواجها الأول، مشيرة إلى أن والدتها أحبت زوجها وشاهدت فيه شخصًا محترمًا ومن عائلة كبيرة، قائلة :"ما حدش كان معترض من أهلي خالص".

وشدّدت بشرى، على أن انفصالها عن زوجها الأول كان بسبب اختلاف رؤيتهما للحياة، موضحة أنها كانت ترغب في استكشاف حياتها بشكل مختلف، بينما كان زوجها يركز على الاستقرار الأسري والأولاد، مضيفة: "كنت في قمة مشواري الفني ونجاحي، واخترت راحة بالي ونفسي قبل أي شيء آخر"، موضحة أنها لم تختار الفن على حساب الراحة أو الاستقرار الشخصي، وإنما قررت أن تمنح نفسها الأولوية في تلك المرحلة من حياتها.

بشرى: لو هعمل دويتو شعبي اختار سعد الصغير بدلًا من حمو بيكا



أكدت الفنانة بشرى، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يظل الأقرب إلى قلبها، قائلة إنه الأصل أساسًا، موضحة أن صوت بهاء سلطان هو الأكثر قدرة على "سلطنتها" وليس الفنان أحمد سعد.

وقالت "بشرى"، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، ممازحة: "أنا شايلة 10 آلاف جنيه تحت البلاطة، عليا قروض وأقساط حضرتك"، موضحة أنها تفضل العودة إلى مهرجان الجونة السينمائي بشروطها المعروفة، بدلًا من المشاركة في مهرجان خاص بها بتمويل «مجهول»، ومؤكدة أن المهرجان منظومة وطنية معروفة أساسها.

ورجّحت بشرى كفة مي عمر على ياسمين صبري في الأكثر نجومية، موضحة أنها الأكثر شهرة، واختارت تقديم "دويتو" مع سعد الصغير بدلًا من حمو بيكا.

بشرى: ندمانة على تجربة فيلم "مستر آند مسز عويس" وأفضل العمل مع المخرج محمد سامي



كشفت الفنانة بشرى، أنها الأكثر ندمًا على مشاركتها في فيلم "مستر آند مسز عويس" وليس فيلم "أولاد حريم كريم"، مشيرة إلى توجهها الفكري، قائلة: "لا رأس مالية ولا اشتراكية.. دي مهلبية".

وردت "بشرى"، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، على سؤال حول موافقتها على زواج ابنها عرفيًا من عدمه، قائلة: "مش عايزاه يتجوز أصلًا".

وأوضحت بشرى، أنها تختار العمل مع المخرج محمد سامي وليس مروان حامد، مشددة على أن سبب اختيارها يعود إلى تعاونها السابق مع سامي، مضيفة ممازحة: "اكتر حاجة ندمانة عليها البرنامج ده، إني جيت معاكي الحلقة دي في برنامج أسرار".