ترامب يُشيد بانخفاض معدل جرائم القتــ.ـل في الولايات المتحدة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء بانخفاض معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة، خلال خطاب الاتحاد في مجلس النواب.

وقال ترامب "شهد معدل جرائم القتل العام الماضي أكبر انخفاض له في التاريخ المُسجل"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقالة الوكالة إن معدلات جرائم القتل انخفضت بشكل حاد في العديد من المدن العام الماضي لكن الجريمة العنيفة تتجه نحو الانخفاض منذ سنوات في الولايات المتحدة بعد ارتفاعها الحاد خلال جائحة فيروس كورونا.

أظهرت دراسة أجراها مجلس العدالة الجنائية - وهو مركز أبحاث غير حزبي - ونُشرت في يناير ، انخفاضًا بأكثر من 20% في معدل جرائم القتل بين عامي 2024 و2025 في 35 مدينة قدمت بياناتها. وسجلت بعض المدن، بما في ذلك دنفر وواشنطن، انخفاضًا بنسبة 40%.

كما أظهرت تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعامي 2023 و2024 انخفاضات كبيرة في الجرائم العنيفة.

وانخفضت الجريمة العنيفة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الجائحة حوالي عام 2022 عندما كان بايدن رئيسًا.