أخبار أسوان| تطوير لمسجد الطابية.. ومتابعة لمشروعات «حياةكريمة» وجولات مُفاجئة بمركز الأورام والأسواق.. ومسابقة دينية للتربية والتعليم

محافظ أسوان: تطوير شامل لمسجد الطابية

فعلى هامش جولته الميدانية بمنطقة الطابية والتى ألتقى خلالها بعدد من السائحين ، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن مسجد الطابية يشهد تنفيذ سلسلة من أعمال التطوير الشامل ، والتى تنفذها شركة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر لتجعله فى صدارة المشهد الحضارى وذلك فى إطار رؤية متكاملة تقدر القيمة التاريخية للموقع ، وتعيد تقديمه بروح معاصرة تليق بمكانته المتميزة التى تتعانق فيها الطبيعة الخلابة مع التاريخ العريق .



محافظ أسوان: إنهاء مشروعات حياة كريمة فى موعد أقصاه 30 إبريل

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقب إستماعه للجهود المبذولة والتحديات القائمة ، ونسب ومعدلات الإنجاز بمختلف القطاعات داخل القرى المدرجة بالمرحلة الأولى ، والتى تضم 100 قرية بإجمالى 1993 مشروع ، تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم 1694 مشروع منها منها حتى الآن.

في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يوجه بتحقيق الانضباط ومصادرة المخالفات

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية.

وخلال جولته بالشارع الجديد ، والشوارع الجانبية الملحقة ، شدد المحافظ على إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة ، مع سرعة إزالة ورفع الإشغالات أولاً بأول ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، وخاصة المحلات التى تقوم بوضع حواجز وإستندات وأحجار أمام محلاتها مما يعوق حركة المركبات والمشاة داخل هذا الشارع الحيوى .

محافظ أسوان يوجه بتقليل فترات الانتظار وصرف العلاج فوراً لمرضى مركز الأورام

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بمركز الأورام بزيارة ميدانية مفاجئة لمتابعة إنتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين على المركز وذلك فى إطار حرصه لتحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مديرية التربية والتعليم بأسوان تطلق مسابقة رمضانية فى حفظ القرآن الكريم



أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان ، ممثلة فى توجيه اللغة العربية عن انطلاق فعاليات مسابقة " أنس الرمضانية " لحفظ القرآن الكريم والأحاديث القدسية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، على مستوى جميع المدارس التابعة للمديرية، فى إطار تعزيز القيم الدينية وترسيخ مبادئ الأخلاق لدى الطلاب وذلك تحت رعاية الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .



