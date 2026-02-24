قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
إسرائيل تبحث زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الشواقل تحسبا لتصاعد التوتر مع إيران
محافظ أسوان: إنهاء مشروعات حياة كريمة فى موعد أقصاه 30 إبريل

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وحضر الإجتماع الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية ، وممثلى دار الهندسة بمجلس الوزراء ، ورؤساء المراكز والمدن ، والقيادات التنفيذية المعنية. 

وعقب إستماعه للجهود المبذولة والتحديات القائمة ، ونسب ومعدلات الإنجاز بمختلف القطاعات داخل القرى المدرجة بالمرحلة الأولى ، والتى تضم 100 قرية بإجمالى 1993 مشروع ، تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم 1694 مشروع منها منها حتى الآن. 

فقد شدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام الكامل بنهو ملف " حياة كريمة " ، والذى يحظى بإهتمام مباشر من رئيس الجمهورية ، وهو ما أكده خلال إجتماعه بالمحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية حيث شدد الرئيس السيسى على أنه لن يتم السماح بأى تقصير ، ولا تهاون مع أى تأخير عن المواعيد الزمنية المحددة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تتسبب في تعطيل التسليم دون مبرر .

ولفت المحافظ بأنه سيتم رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذى إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، وإلى وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " الفريق محمد حجازى لضمان الإلتزام الكامل بخطط التنفيذ وجودة الأداء ، وهو الذى يتطلب مضاعفة وتيرة العمل والإنتهاء من المشروعات المتبقية بحد أقصى 30 أبريل القادم.

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق أقصى درجات التناغم والتنسيق بين جميع الجهات المعنية ، والعمل بجد وإخلاص وبروح الفريق الواحد ، مع عدم تسليم أى مشروع إلا بعد مراجعة اللجان المختصة والتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية ودخوله الخدمة بكفاءة كاملة بما يضمن إستدامة المشروعات وتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين. 

وأكد المهندس عمرو لاشين بأن الهدف الأسمى من المبادرة الرئاسية هو تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى ، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له بشكل ملموس ، ليجني ثمار ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع فى إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

امتحانات الثانوية العامة 2026|إعفاء هؤلاء الطلاب من اختبارات العربي والدين والتربية الوطنية

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لموسم عمرة رمضان

وزير الصحة: افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة الجديدة

أكاديمية البحث العلمي تنضم عضوًا شرفيًا إلى المجتمع الدولي للأكاديميات بأثينا

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

