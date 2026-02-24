محافظ أسوان: إنهاء مشروعات حياة كريمة فى موعد أقصاه 30 إبريل

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحضر الإجتماع الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية ، وممثلى دار الهندسة بمجلس الوزراء ، ورؤساء المراكز والمدن ، والقيادات التنفيذية المعنية.

وعقب إستماعه للجهود المبذولة والتحديات القائمة ، ونسب ومعدلات الإنجاز بمختلف القطاعات داخل القرى المدرجة بالمرحلة الأولى ، والتى تضم 100 قرية بإجمالى 1993 مشروع ، تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم 1694 مشروع منها منها حتى الآن.

جهود متنوعة

فقد شدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام الكامل بنهو ملف " حياة كريمة " ، والذى يحظى بإهتمام مباشر من رئيس الجمهورية ، وهو ما أكده خلال إجتماعه بالمحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية حيث شدد الرئيس السيسى على أنه لن يتم السماح بأى تقصير ، ولا تهاون مع أى تأخير عن المواعيد الزمنية المحددة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى جهة تتسبب في تعطيل التسليم دون مبرر .

ولفت المحافظ بأنه سيتم رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذى إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، وإلى وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " الفريق محمد حجازى لضمان الإلتزام الكامل بخطط التنفيذ وجودة الأداء ، وهو الذى يتطلب مضاعفة وتيرة العمل والإنتهاء من المشروعات المتبقية بحد أقصى 30 أبريل القادم.

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق أقصى درجات التناغم والتنسيق بين جميع الجهات المعنية ، والعمل بجد وإخلاص وبروح الفريق الواحد ، مع عدم تسليم أى مشروع إلا بعد مراجعة اللجان المختصة والتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية ودخوله الخدمة بكفاءة كاملة بما يضمن إستدامة المشروعات وتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين.

وأكد المهندس عمرو لاشين بأن الهدف الأسمى من المبادرة الرئاسية هو تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى ، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له بشكل ملموس ، ليجني ثمار ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع فى إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .