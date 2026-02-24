مديرية التربية والتعليم بأسوان تطلق مسابقة رمضانية فى حفظ القرآن الكريم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان ، ممثلة فى توجيه اللغة العربية عن انطلاق فعاليات مسابقة " أنس الرمضانية " لحفظ القرآن الكريم والأحاديث القدسية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، على مستوى جميع المدارس التابعة للمديرية، فى إطار تعزيز القيم الدينية وترسيخ مبادئ الأخلاق لدى الطلاب وذلك تحت رعاية الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله تعالى، وترسيخ القيم الإيمانية من خلال الأحاديث القدسية، إلى جانب اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية المتميزة بمختلف المراحل التعليمية.

وتتضمن المسابقة عدة مستويات بحسب المرحلة الدراسية، حيث تشمل مرحلة رياض الأطفال حفظ 5 سور قصيرة من سورة الضحى إلى الناس، مع حفظ 3 أحاديث قدسية قصيرة وشرح معناها المبسط.

مسابقة دينية

أما المرحلة الابتدائية، فتشمل الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى بحفظ جزء " عم " كامل بالإضافة إلى 5 أحاديث قدسية، بينما يلتزم طلاب الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى بحفظ جزء " عم " وجزء " تبارك " إلى جانب 15 حديثًا قدسيًا.

وفى المرحلة الإعدادية، يُشترط حفظ ما لا يقل عن 5 أجزاء من القرآن الكريم، إضافة إلى حفظ 20 حديثًا قدسيًا مع شرح المعنى الإجمالى.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية، فيلتزم الطلاب بحفظ ما لا يقل عن 7 أجزاء من القرآن الكريم، إلى جانب 30 حديثًا قدسيًا مع الفهم الإجمالى للمعانى.

ومن المقرر أن تبدأ التصفيات الأولية داخل كل مدرسة، يعقبها تصفيات على مستوى الإدارات التعليمية، على أن تُجرى التصفيات النهائية على مستوى المديرية أمام لجنة تحكيم مختصة لاختيار الفائزين.

وأوضحت المديرية أن التسجيل والمتابعة يتمان من خلال التواصل مع منسق المسابقة، وهو مشرف مادة اللغة العربية بكل مدرسة، داعية الطلاب إلى سرعة المشاركة خلال شهر القرآن الكريم، لنيل الأجر والثواب، ومتمنية التوفيق لجميع أبنائها الطلاب.