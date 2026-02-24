قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مديرية التربية والتعليم بأسوان تطلق مسابقة رمضانية فى حفظ القرآن الكريم

تعليم أسوان
تعليم أسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان ، ممثلة فى توجيه اللغة العربية عن انطلاق فعاليات مسابقة " أنس الرمضانية " لحفظ القرآن الكريم والأحاديث القدسية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، على مستوى جميع المدارس التابعة للمديرية، فى إطار تعزيز القيم الدينية وترسيخ مبادئ الأخلاق لدى الطلاب وذلك تحت رعاية الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله تعالى، وترسيخ القيم الإيمانية من خلال الأحاديث القدسية، إلى جانب اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية المتميزة بمختلف المراحل التعليمية. 

وتتضمن المسابقة عدة مستويات بحسب المرحلة الدراسية، حيث تشمل مرحلة رياض الأطفال حفظ 5 سور قصيرة من سورة الضحى إلى الناس، مع حفظ 3 أحاديث قدسية قصيرة وشرح معناها المبسط.

مسابقة دينية 

أما المرحلة الابتدائية، فتشمل الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى بحفظ جزء " عم " كامل بالإضافة إلى 5 أحاديث قدسية، بينما يلتزم طلاب الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى بحفظ جزء " عم " وجزء " تبارك " إلى جانب 15 حديثًا قدسيًا.

وفى المرحلة الإعدادية، يُشترط حفظ ما لا يقل عن 5 أجزاء من القرآن الكريم، إضافة إلى حفظ 20 حديثًا قدسيًا مع شرح المعنى الإجمالى.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية، فيلتزم الطلاب بحفظ ما لا يقل عن 7 أجزاء من القرآن الكريم، إلى جانب 30 حديثًا قدسيًا مع الفهم الإجمالى للمعانى.

ومن المقرر أن تبدأ التصفيات الأولية داخل كل مدرسة، يعقبها تصفيات على مستوى الإدارات التعليمية، على أن تُجرى التصفيات النهائية على مستوى المديرية أمام لجنة تحكيم مختصة لاختيار الفائزين.

وأوضحت المديرية أن التسجيل والمتابعة يتمان من خلال التواصل مع منسق المسابقة، وهو مشرف مادة اللغة العربية بكل مدرسة، داعية الطلاب إلى سرعة المشاركة خلال شهر القرآن الكريم، لنيل الأجر والثواب، ومتمنية التوفيق لجميع أبنائها الطلاب.

