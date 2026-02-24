في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يوجه بتحقيق الانضباط ومصادرة المخالفات

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف الأحياء والمناطق السكنية.

وخلال جولته بالشارع الجديد ، والشوارع الجانبية الملحقة ، شدد المحافظ على إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة ، مع سرعة إزالة ورفع الإشغالات أولاً بأول ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، وخاصة المحلات التى تقوم بوضع حواجز وإستندات وأحجار أمام محلاتها مما يعوق حركة المركبات والمشاة داخل هذا الشارع الحيوى .

جولة ميدانية

وكلف المحافظ أيضاً بالتنبية على أصحاب السيارات بالإلتزام بالأماكن المحددة للركن ، وعدم التجاوز لحرم الشارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لحركة المركبات ، وأيضاً المارة من المواطنين والزائرين.

وكلف محافظ أسوان بمواصلة تكثيف الحملات اليومية بالأسواق والشوارع للتعامل الفورى مع أى إشغالات أو تعديات على حرم الطريق العام فى كافة مدن ومراكز المحافظة ، مشدداً على مصادرة المضبوطات بشكل فورى لعدم عودة الإشغالات عقب إنتهاء الحملات المكبرة بهدف تحقيق الإنضباط المطلوب بالشارع الأسوانى .