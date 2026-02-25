تعرف على آخر تطورات مصابي الأهلي بعد الاستبعاد من مباراة سموحة

واصل أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمرو الجزار لاعبي النادي الأهلي تأدية البرنامج التأهيلي الخاص بهم للتعافي من الإصابة، وذلك في إطار استعداد الفريق لمباراة زد، التي تجمع الفريقين في الجولة القادمة من بطولة الدوري.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "زيزو وتريزيجيه والجزار يخوضون تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي اليوم".

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع زد، يوم السبت 28 فبراير الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري نايل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة