بعيدًا عن الأضواء.. هشام يكن يكشف كواليس توليه تدريب منتخب إريتريا

كشف هشام يكن عن تفاصيل توليه القيادة الفنية لمنتخب إريتريا لكرة القدم، مؤكدًا أن مسيرته التدريبية اعتمدت دائمًا على العمل بعيدًا عن الأضواء والضجيج الإعلامي.



وقال «يكن»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «الحمد لله على هذه الخطوة، فقد سبق لي العمل داخل الزمالك ضمن أكثر من جهاز فني، وتوجنا خلال تلك الفترة بالبطولة العربية».

وعن كواليس التعاقد مع منتخب إريتريا، أوضح: «اطّلع المسؤولون على سيرتي الذاتية، سواء مسيرتي كلاعب خضت خلالها العديد من المباريات في أفريقيا، أو خبرتي في مجال التدريب».

وأضاف: «أنا لست من هواة الظهور الإعلامي، فقد بدأت مسيرتي التدريبية في قطاع الناشئين، وأسهمت في تصعيد العديد من اللاعبين، من بينهم شيكابالا».

وتابع: «كانت أولى تجاربي التدريبية مع المدرب البرتغالي نيلو فينجادا، ونجحنا حينها في التتويج بثلاث بطولات».

واختتم «يكن» تصريحاته قائلًا: «تعلمت الكثير من فينجادا، وفي إحدى الفترات الانتقالية توليت قيادة الفريق لمدة أسبوعين».