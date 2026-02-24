قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة سابع يوم من رمضان | بث مباشر
رامز ليفل الوحش .. ماجد المصري يضرب رامز جلال علقة موت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع حمد ماهر

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر
الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر
محمد غالي

تصاعدت أزمة جديدة داخل الوسط الفني عقب إعادة تداول مقطع فيديو قديم للفنان أحمد ماهر، تضمن تصريحات اعتبرت مسيئة بحق الفنان رامز جلال، ما دفع الأخير وشقيقه الفنان ياسر جلال إلى التحرك قانونيا بشكل عاجل، في وقت تدخلت فيه نقابة المهن التمثيلية لاحتواء تداعيات الموقف.

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة  ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر

وبدأت تفاصيل الأزمة مع انتشار المقطع المصور الذي تحدث خلاله أحمد ماهر عن رامز جلال بأسلوب أثار جدلا واسعا، واعتبره البعض تجاوزا غير مقبول في حق أسرة المخرج الراحل جلال توفيق.

وترجع جذور الخلاف إلى عام 2017، حين وقع أحمد ماهر ضحية لبرنامج المقالب رامز تحت الأرض، حيث جاء رد فعله آنذاك حادا، في واحدة من أكثر حلقات البرنامج إثارة للجدل.

ومع إعادة تداول التصريحات، أعرب رامز وياسر جلال عن استيائهما مما ورد في الفيديو، مؤكدين أن ما تضمنه يمثل إساءة متعمدة لا تليق بتاريخهما الفني ولا باسم والدهما الراحل، وقررا تكليف فريقهما القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة بتهمة السب والقذف، إلى جانب ملاحقة كل من شارك في نشر المقطع أو إعادة تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة الكاملة لأزمة  ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر

من جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانا رسميا قدمت خلاله اعتذارا لأسرة المخرج الراحل وللفنانين رامز وياسر جلال، مؤكدة إحالة أحمد ماهر إلى التحقيق الداخلي، وتشديدها على الالتزام بميثاق الشرف المهني ورفض أي إساءة تمس كرامة الفنانين أو عائلاتهم.

كما أعلن المستشار أشرف عبد العزيز، بصفته وكيلا عن رامز وياسر جلال، أن مكتبه يتابع التحقيقات الجارية داخل النقابة تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، سواء فيما يتعلق بما ورد في المقطع من عبارات مسيئة، أو بحق من قام بتصوير الفيديو أو نشره وإعادة تداوله.

أزمة  ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر

وتبقى الأزمة مرهونة بما ستسفر عنه التحقيقات داخل نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب المسار القانوني الذي أعلن الطرفان المضي فيه، في وقت يترقب فيه الوسط الفني نتائج هذه التطورات، أملا في احتواء الخلاف بما يحفظ مكانة الفنانين ويصون تاريخهم المهني.

الوسط الفني الفنان رامز جلال الفنان أحمد ماهر أسرة المخرج الراحل جلال توفيق المخرج الراحل جلال توفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

بالصور

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد