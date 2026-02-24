الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع حمد ماهر

تصاعدت أزمة جديدة داخل الوسط الفني عقب إعادة تداول مقطع فيديو قديم للفنان أحمد ماهر، تضمن تصريحات اعتبرت مسيئة بحق الفنان رامز جلال، ما دفع الأخير وشقيقه الفنان ياسر جلال إلى التحرك قانونيا بشكل عاجل، في وقت تدخلت فيه نقابة المهن التمثيلية لاحتواء تداعيات الموقف.

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر

وبدأت تفاصيل الأزمة مع انتشار المقطع المصور الذي تحدث خلاله أحمد ماهر عن رامز جلال بأسلوب أثار جدلا واسعا، واعتبره البعض تجاوزا غير مقبول في حق أسرة المخرج الراحل جلال توفيق.

وترجع جذور الخلاف إلى عام 2017، حين وقع أحمد ماهر ضحية لبرنامج المقالب رامز تحت الأرض، حيث جاء رد فعله آنذاك حادا، في واحدة من أكثر حلقات البرنامج إثارة للجدل.

ومع إعادة تداول التصريحات، أعرب رامز وياسر جلال عن استيائهما مما ورد في الفيديو، مؤكدين أن ما تضمنه يمثل إساءة متعمدة لا تليق بتاريخهما الفني ولا باسم والدهما الراحل، وقررا تكليف فريقهما القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة بتهمة السب والقذف، إلى جانب ملاحقة كل من شارك في نشر المقطع أو إعادة تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر

من جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانا رسميا قدمت خلاله اعتذارا لأسرة المخرج الراحل وللفنانين رامز وياسر جلال، مؤكدة إحالة أحمد ماهر إلى التحقيق الداخلي، وتشديدها على الالتزام بميثاق الشرف المهني ورفض أي إساءة تمس كرامة الفنانين أو عائلاتهم.

كما أعلن المستشار أشرف عبد العزيز، بصفته وكيلا عن رامز وياسر جلال، أن مكتبه يتابع التحقيقات الجارية داخل النقابة تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، سواء فيما يتعلق بما ورد في المقطع من عبارات مسيئة، أو بحق من قام بتصوير الفيديو أو نشره وإعادة تداوله.

أزمة ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر

وتبقى الأزمة مرهونة بما ستسفر عنه التحقيقات داخل نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب المسار القانوني الذي أعلن الطرفان المضي فيه، في وقت يترقب فيه الوسط الفني نتائج هذه التطورات، أملا في احتواء الخلاف بما يحفظ مكانة الفنانين ويصون تاريخهم المهني.