ليفل الوحش | وصلة سخرية من رامز جلال لـ ماجد المصري : الدنجوان اللي بتجري وراه النسوان

قال الفنان رامز جلال، إن الفنان ماجد المصري نجم من نجوم الدراما المصرية.. الستات شايفاه راجل مش عادي والبنات شايفاه شوجر دادي.. عايش في دور الدنجوان اللي بتحري وراه النسوان.. النجم الضخم الفخ ”.

رامز جلال عبر برنامج ليفل الوحش

ويحل الفنان ماجد المصري، مساء اليوم الثلاثاء، ضيف سادس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.

حيث تنطلق عرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

ويحافظ رامز جلال، هذا العام على تقليده السنوي بتقديم برنامج مقالب يعتمد على عنصر المفاجأة والإثارة، مع وعود بتجربة مختلفة تحمل أفكارًا جديدة وبصمة متجددة، تجمع بين الكوميديا والتشويق، وهو ما ساهم في ترسيخ نجاحه الجماهيري على مدار السنوات الماضية.