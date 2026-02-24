إيه اللي حصل.. خالد الغندور يثير الجدل بعد حلقة زيزو مع رامز جلال

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن حلقة رامز جلال "رامز ليفل الوحش" مع نجم النادي الأهلي أحمد سيد زيزو .

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"لم اشاهد و لا حلقة من برنامج رامز جلال و لكن شاهدت امس ردود افعال حلقة زيزو و زعل كثير من الأهلاوية و تعليقات الزملكاوية و تعليق النادي الأهلي و المخرج محمد نصر وعشان كده بسألكم هو ايه اللي حصل".

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء الاثنين، ضيفا في خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر».

و شارك رامز جلال فيديو مع زيزو بعد إنتهاء المقلب و علق قائلا عبر إنستجرام:الصلح خير و الاهلي في دمي.

وخلال الحلقة، وجه رامز سؤالا لزيزو قائلًا: ايه حكاية تورطك في أزمات داخل غرفة ملابس الأهلي، كان رد نجم الأهلي واضحًا وحاسمًا هذا الكلام عار تماما عن الصحة، والكلام ده مبيحصلش في الأهلي أساسا.

وتابع: "البعض ردد أن بعض لاعبي الأهلي يشعرون بالغيرة مني بسبب راتبي وأنهم افتعلوا معي مشادة بسبب ذلك وهذا غير صحيح بالمرة"

ويعتمد البرنامج على تنفيذ مقالب في عدد من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الدول العربية، ويُعرض يوميًا خلال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 5:50 مساءً، بالتزامن مع أذان المغرب، عبر قناة MBC مصر.

برنامج رامز ليلفل الوحش

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم من أبرزهم النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

وبدت على الفنانين علامات الصدمة والتوتر بعد أن أطلق عليهم سوائل بألوان مختلفة غمرت ملابسهم وشعرهم، وظهرت تعبيرات الفنانين بين الذهول والخوف بعد الصدمة الأولى.