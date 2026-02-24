جمال شعبان: القلب يضخ 7 آلاف لتر دم يوميًا وبه عقل صغير

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القلب ليس مجرد أربع حجرات «أذين أيمن وأذين أيسر وبطين أيمن وبطين أيسر» تضخ الدم باستمرار، بل يقوم بوظائف حيوية معقدة تتجاوز كونه مضخة للدم فقط.

وأوضح جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج «حتى يتبين» المذاع على قناة الشمس، أن قلب الإنسان يضخ نحو 7 آلاف لتر من الدم يوميًا، وينبض قرابة 100 ألف نبضة في اليوم، كما أن شبكة الأوعية الدموية في جسم الإنسان، إذا تم فردها، يصل طولها إلى نحو 100 ألف كيلومتر، ما يعكس حجم الجهد العضوي الكبير الذي يبذله القلب يوميًا.

عقلًا صغيرًا بالقلب

وأشار إلى أن دور القلب لا يقتصر على الوظيفة العضوية، بل يمتد إلى ما وصفه بوظيفة “عقلية”، لافتًا إلى صدور أبحاث حديثة عام 2025 تناولت تشريح وظائف القلب، وكشفت عن وجود ما يشبه “عقلًا صغيرًا” داخله.

وبيّن أن العلماء رصدوا نحو 40 ألف خلية عصبية في القلب، تتمتع بتركيب كامل، وتعمل بشكل مستقل نسبيًا عن المخ الموجود داخل الجمجمة.

وأضاف أن الإنسان يمتلك ثلاثة “أمخاخ” في جسده: الأول في الجمجمة، والثاني في القلب، والثالث في الجهاز الهضمي، موضحًا أن المخ الموجود في الجهاز الهضمي يلعب دورًا مهمًا في دعم المناعة ومواجهة الأمراض التي تدخل عبر الجهاز الهضمي، إلى جانب تنظيم عملية الهضم بصورة طبيعية.