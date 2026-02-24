قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات
مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"
خطط خطيرة.. روسيا تتهم بريطانيا وفرنسا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
توك شو

جمال شعبان: القلب يضخ 7 آلاف لتر دم يوميًا وبه عقل صغير

جمال شعبان
جمال شعبان
البهى عمرو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القلب ليس مجرد أربع حجرات «أذين أيمن وأذين أيسر وبطين أيمن وبطين أيسر» تضخ الدم باستمرار، بل يقوم بوظائف حيوية معقدة تتجاوز كونه مضخة للدم فقط.

وأوضح جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج «حتى يتبين» المذاع على قناة الشمس، أن قلب الإنسان يضخ نحو 7 آلاف لتر من الدم يوميًا، وينبض قرابة 100 ألف نبضة في اليوم، كما أن شبكة الأوعية الدموية في جسم الإنسان، إذا تم فردها، يصل طولها إلى نحو 100 ألف كيلومتر، ما يعكس حجم الجهد العضوي الكبير الذي يبذله القلب يوميًا.

عقلًا صغيرًا بالقلب 

 

وأشار إلى أن دور القلب لا يقتصر على الوظيفة العضوية، بل يمتد إلى ما وصفه بوظيفة “عقلية”، لافتًا إلى صدور أبحاث حديثة عام 2025 تناولت تشريح وظائف القلب، وكشفت عن وجود ما يشبه “عقلًا صغيرًا” داخله.

وبيّن أن العلماء رصدوا نحو 40 ألف خلية عصبية في القلب، تتمتع بتركيب كامل، وتعمل بشكل مستقل نسبيًا عن المخ الموجود داخل الجمجمة.

وأضاف أن الإنسان يمتلك ثلاثة “أمخاخ” في جسده: الأول في الجمجمة، والثاني في القلب، والثالث في الجهاز الهضمي، موضحًا أن المخ الموجود في الجهاز الهضمي يلعب دورًا مهمًا في دعم المناعة ومواجهة الأمراض التي تدخل عبر الجهاز الهضمي، إلى جانب تنظيم عملية الهضم بصورة طبيعية.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان القلب

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم .. احرص على الدعاء قبل الإفطار

الصيام

ماذا يفعل من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا؟.. مفتي الجمهورية يجيب

وزارة الأوقاف

أيام الله في رمضان.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

