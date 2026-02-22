جمال شعبان: عدم الرضا سبب رئيسي لأمراض العصر .. وطمأنينة القلب في ذكر الله

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن نسبة عالية من أمراض المناعة، وانكسار القلب، وارتفاع الضغط، وأمراض السكر، والأمراض الحديثة بشكل عام، تكون نتيجة عدم الرضا وعدم التفاعل بإيجابية مع إيقاع الحياة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن كل شخص عليه أن يحمد الله على ما هو فيه، وأن الله قال في كتابه الكريم: «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب».

ولفت إلى أن كل شخص عليه أن يرضى بما قسم الله له، وأن ذكر الله وسيلة لطمأنينة القلب، وأن على كل شخص السعي، وليس على الإنسان إدراك النتيجة.

القلب عضو متقلب

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن القلب عضو متقلب، وأنه سمي بالقلب لأنه متقلب، وليس لأنه في قلب الجسم أو منتصفه كما يتوقع البعض.