فن وثقافة

اتنين غيرنا الحلقة 5.. آسر ياسين يتنازل عن محضر شرطة ودينا الشربيني تترك منزله

مسلسل «اتنين غيرنا»
مسلسل «اتنين غيرنا»
قسم الفن

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «اتنين غيرنا» تنازل حسن عن المحضر وحقه القانوني في واقعة الاعتداء، حرصًا على سمعة نور وخوفًا عليها من الشائعات، خاصة بعدما تورط في مشاجرة مع عدد من الشباب الذين اعترضوا طريقها، لينتهي الأمر باصطحاب الجميع إلى قسم الشرطة.
 

ورغم حالة التعاطف التي أبدتها أسرة حسن تجاه نور، فإن صديقته لم تُخفِ رفضها لطبيعة العلاقة بينهما، معترضة على استمرار صداقتهما بسبب كون نور فنانة مشهورة، ما أضاف بُعدًا جديدًا من التوتر إلى الأحداث.

وعلى جانب آخر، قررت نور مغادرة منزل حسن عقب تماثلها للشفاء، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير علاقتهما.

مسلسل اتنين غيرنا، مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار رومانسي اجتماعي، ويضم في قائمة أبطاله، كل من، آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، شيرين، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، وغيرهم.
 

المسلسل من تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.

اتنين غيرنا مسلسل اتنين غيرنا حلقات اتنين غيرنا اسر ياسين

