نشوى مصطفى تشيد بالمخرجة مايا أشرف زكي

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن فخرها وإعجابها بالمخرجة الشابة مايا أشرف زكي، مشيدةً بموهبتها في أولى تجاربها الإخراجية، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك».

وأكدت نشوى مصطفى أنها تعرف مايا منذ طفولتها، كونها ابنة الفنانة روجينا، مشيرة إلى أن موهبتها كانت واضحة منذ وقت مبكر. وأضافت أنها تشرفت بالمشاركة كضيفة شرف في مشهدين من أول عمل إخراجي لها، مؤكدة أنها كانت ستوافق دون تردد حتى لو كان الدور صامتًا، ثقةً في رؤيتها وإحساسها الفني.

وأشادت نشوى برؤية مايا كمخرجة، موضحة أن شخصيتها وحضورها في موقع التصوير يعكسان احترافية كبيرة، إلى جانب تعاملها الراقي واحترامها لجميع أفراد فريق العمل، وهو ما جعلها تحظى بمحبة الجميع داخل اللوكيشن.

واختتمت نشوى مصطفى حديثها برسالة دعم وتشجيع، متمنية لها مزيدًا من النجاح والتألق في مشوارها الفني، ومؤكدة أن الساحة الفنية كسبت مخرجة واعدة في أولى خطواتها.



ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين