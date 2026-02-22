قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار عمرة رمضان 2026 النصف الثاني وبرامج الحجز بالتفصيل
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني يونس لـ كلم ربنا: ربنا اختبرني في أغلى ما أملك.. وبدموعي دعيت ربنا ما تخذلنيش في أولادي

الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء
الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء: «ربنا عمري ما روحتله مكسور؛ إلا وجبرني، كلنا بنتعرض لمواقف شخصية ومهنية، وأنا انكسرت كتير، ولما الطرق بتتقفل بينا ومش بنلاقي حلح بنرجع لباب ربنا، الباب اللي عمره ما بيتقفل»، مضيفًا: «أنا بكلم ربنا كتير، وعمري ما خذلني».

وأضاف «يونس»، خلال حواره في برنامج «كلم ربنا»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس مركز أخبار اليوم للدراسات الاستراتيجية، والمذاع عبر «الراديو 9090»: «عندي 4 بنات، التانية منهم اسمها هايا، بعد الولادة بأيام؛ لاحظت حاجة غريبة في رجلها، وروحت لدكتور، اللي صدمني بكلامه، وقال: «دي عندها عيب خلقي، وممكن نوصل في مرحلة ما للبتر، وهي لسه طفلة رضيعة، فنزلت من عنده وأنا منهار وببكي، ومش قادر أسوق العربية، ومش بقول غير يا رب».  

واستطرد: «وقتها عرفت إن في علاج في ألمانيا، وبدأت أرتب نفسي، لكن بالصدفة لقيت خبر عن رئيس جمعية جراحي العظام، ولقيته متخصص في الحالة دي، وروحت له، وشرح لي خطة العلاج، وقال: «هنعمل 4 أو 5 عمليات؛ لحد ما توصل 15 سنة كويسة، فلقيتني بكلم ربنا وأتحايل عليه وأترجاه، وأقوله: يا رب ما تبتلينيش في بناتي، ابتلائي وجبري وثروتي في بناتي».

وأشار إلى أن ابنته الكبرى تعرضت لحادث اختناق غاز في الحمام، مضيفًا: «لقيت زوجتي بتقول إن البنت ما بتردش، فضلت أخبط وأنا مهدود ومرهق، لغاية ما كسرت باب الحمام، لقيتها مغمى عليها، خدناها على المستشفى وأنا روحي رايحة، فضلت واقف جنبها لحد ما فاقت، وأنا في اللحظة دي اتشاهدت من الفرحة، حسيت إن روحي رجعت لي تاني، والحمد لله ربنا جبرني، وده فضل من ربنا».

وكشف «يونس» عن معاناة ابنته «عالية»، إحدى توأم، التي شك الأطباء في إصابتها بضمور في المخ، لكنه واصل رحلة العلاج الطبيعي والدعاء، ووقتها ذهب إلى الحج ودعا الله، وبعد عودته بأسبوع؛ تمكنت من المشي، وحققت تفوقًا دراسيًا، قائلاً: «كنت دايمًا أقول لربنا: ما تخذلنيش في أولادي، والحمد لله ربنا ابتلاني وجبرني، ومشيت وبقت متفوقة».

وتابع: «ربنا أكرمني وجبرني فيهم كلهم، وحكمة الابتلاء؛ هي إنه- سبحانه وتعالى- يختبر صبرك، ويديك؛ عشان يشوف هتشكر ولا لأ».

وقال: «عايز أقول للناس إن ربنا زي ما بيبتلي، بيُجبر، ربنا جبرني في كل حاجة، واداني اللي عمري ما كنت أتخيله أو أحلم بيه، فأنا ابن موظف بسيط، كان حلمي من وأنا صغير إني أبقى صحفي في الأهرام، واشتغلت وظائف كتيرة عشان أكوّن نفسي، لحد ما جالي عرض إني أشتغل مستشار إعلامي لوزير الإسكان، ورفضت وقتها عرض في السعودية؛ لأني أكره الغربة، وأيضًا بسبب مرض والدي، اشتغلت في وزارة الإسكان، واستمرت رحلتي مع 6 وزراء إسكان، منهم 2 أصبحا رؤساء وزراء، أنا بقول كده؛ عشان أوصَّل رسالة للناس: إن ربنا عمره ما بيسيب حد بيجتهد، وبقول للشباب الصغيرين: اجتهدوا جدًا، وربنا هيجبركم».

وأضاف: «بقول لربنا شكرا حتى على الابتلاء، رغم إنه مؤلم، بشكره إنه بيفتكرني حتى بالابتلاء، وبشكره إنه جبرني بعده، وبناتي الأربعة هما حياتي كلها، هما سعادتي ورزقي وابتلائي وجبري، والناس بتفتكر إن اللي في وضع المسئولية ما عندوش أزمة ولا اختبار ولا ابتلاء، وإنهم عايشين في رغد من العيش، ومفيش أي مجهود».

واستكمل: «أنا لأول مرة بحكي الكلام ده، ولسه كنت بكلم صديق لقيته زعلان جدًا، عنده حد من أسرته هيعمل عملية، والدنيا كانت سودة في عينه، حاولت أهون عليه وأقوله: (هتعدي)، فرد عليا وقال: (اللي إيده في الميه مش زي اللي إيده في النار).. الكلمة وجعتني؛ لأنه افتكر إني مش في النار، وهو مش عارف أنا مريت بإيه، لكن حكيت له إنه من كام يوم كنت أنا ومراتي على سراير العمليات في نفس المستشفى ونفس اليوم ولوحدنا، هي كان عندها عملية مرارة متأخرة وهتنفجر، وكنا مأجلينها عشان البنت في الثانوية، وأنا كان عندي زائدة في ضهري ومعنديش وقت، دخلنا إحنا الاتنين مع بعض، ومفيش حد معانا، ومحدش عرف خالص، خلصنا وطلعنا ومقولناش لحد غير بعد ما عدت، وقلت له: (مش هقولك باقي الحاجات، غير إنه كله بيعدي، وربنا بيجبر، ومفيش حد في الدنيا معندوش ابتلاءات)».

هاني يونس مجلس الوزراء ألمانيا العظام المستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق أجهزة جديدة بأسعار معقولة و بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك التفاصيل كاملة

إكسبنج G02

للمرة الأولى.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد