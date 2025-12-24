مستشار رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه رئيس الوزراء بالرد أسبوعيا

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن العلمين الجديدة هي درة إنتاج المدن الجديدة وجاذبة للعديد من الإستثمارات العملاقة، مشيرا إلى أن مصر تلقت إشادات دولية كبيرة في إنشاء المدن الجديدة.

وقال هاني يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن 18.8 مليون سائح زاروا مصر بأعتبارها أحد المقاصد السياحية العالمية، مؤكدا أن زيادة أعداد السائحين ينعكس إيجابيا على المواطنين.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي وجه رئيس الوزراء بالرد إسبوعيا على كل ما يثار من شائعات، مؤكدا أنه نستهدف المواطن ومستمرون في عقد المؤتمر الصحفي إسبوعيا لتوعية المصريين.

وأشار إلى أن مصر واجهت تحديات إقتصادية كبيرة، مؤكدا أن هدفنا الأول والأخير تحقيق الإستقرار والتنمية الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين.