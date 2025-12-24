مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل العديد من الملفات الهامة للشعب المصري. ونستطلعها لكم من خلال هذا التقرير.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في العاصمة الإدارية تجاوز عدد الموظفين بالوزارات المختلفة، الـ 50 ألف في المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وتم تسهيل اجراءات التعامل مع الحكومة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي بالعاصمة الإدارية، وردا على سؤال محرر صدى البلد، أن أي اجتماع يتم عمله بين الحكومة والوزراء أصبح لا يتجاوز دقائق، بسبب قرب المباني الحكومية مع بعضها، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي تريط مباني العاصمة مع كافة انحاء الجمهورية مما يكون له مردود ايجابي شديد.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه تم مراجعة برامج إسكان الموظفين بالحكومة مع وزير الاسكان، مؤكدا أن الإقبال على حجز وحدات الدولة كان بطيئ في البداية ولكن تم خلال هذه الفترة تسليم الكثير من الوحدات وتم استقبال أكثر من 23 ألف طلب خاصة للموظفين في العاصمة الإدارية من أجل تيسير حياتهم.



وأشار مصطفى مدبولي إلى أن العاصمة الإدارية أعلى معدل اشغال مقارنة بالمدن الجديدة الأخرى، ومتوقع خلال السنوات القادمة زيادة حجم الإشغال داخل العاصمة الإدارية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد أعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بخصوص برنامج مصر الاقتصادي .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي :" نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة لبرنامج الإصلاح ".

وتابع مصطفى مدبولي :" تقرير صندوق النقد الدولي يشيد بكل الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي واكد صندوق النقد أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على أساس نمو قوي ".

وأكمل مصطفى مدبولي :" صندق النقد تحدث عن اتباع البنك المركزي سياسية نقدية لدعم مسار خفض التضخم ".

واردف مدبولي:" نحن على اعتاب مرحلة جديدة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين لقطاع الخاص المصري".

وتابع مصطفى مدبولي :" تقرير صندوق النقد الدولي يشيد بكل الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي واكد صندوق النقد أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على أساس نمو قوي ".

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشهد انطلاقة جديدة في مسار الاقتصاد الوطني، مدعومة بإشادة صندوق النقد الدولي بمؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة بات أحد أبرز محركات النمو في هذه المرحلة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع تعافي قوي وملحوظ في قطاع السياحة، دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مع العمل على توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر سجل نحو 18.8 مليون سائح خلال عام 2025، محققًا معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس استعادة السياحة المصرية لعافيتها وقوتها على الساحة العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذا الهدف قابل للتحقيق في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متنوعة، إلى جانب التوسع في المشروعات السياحية وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

وشدد مدبولي على أن النمو المتواصل في قطاع السياحة يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تقود الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي: الحكومة تضع مستهدفات عام 2030 بهدف تحقيق الهدف المنشود.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم توقيع عدد كبير من المشروعات وعلي رأسها المصانع الكبيرة.

مدبولي: دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة 12 ساعة يوميًا.. وأنهينا معاناة 300 ألف أسرة من العشوائيات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في حال عدم تحرك الدولة بشكل عاجل لتطوير ودعم بنية الكهرباء، كانت معدلات انقطاع التيار ستصل إلى ما لا يقل عن 12 ساعة يوميًا، متسائلًا: «تتخيلوا شكل البلد كان هيبقى إزاي؟».

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الدولة واجهت تحديات جسيمة في هذا الملف، ما استلزم ضخ استثمارات ضخمة لضمان استقرار الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية.



وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن مصر كانت تضم نحو 300 ألف أسرة تعيش في عشش صفيح ومبانٍ مؤقتة، وكانت هذه المناطق تُستغل سابقًا لتصوير أفلام تُظهر صورة سلبية عن الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في إنهاء هذه المعاناة.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «الحمد لله قدرنا نوفر سكنًا آدميًا يليق بالمواطنين، والكل شايف دلوقتي حجم التطوير اللي حصل على أرض الواقع»، في إشارة إلى مشروعات الإسكان البديل وتطوير المناطق غير الآمنة.

وشدد مدبولي على أن ما تم إنجازه جاء نتيجة رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية، تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وبناء دولة حديثة تراعي البعد الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي.

مدبولي: بنينا دولة حديثة رغم التحديات.. ونسير نحو خفض الدين لأدنى مستوى منذ 50 عامًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في بناء دولة حديثة خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الاقتصادية ووجود دين عام؛ كان أمرًا محسوبًا ومُدرجًا ضمن خطط الإصلاح منذ البداية.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة كانت تدرك أن تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة يتطلب أعباءً مالية، إلا أن هذه الأعباء تم التعامل معها برؤية واضحة.

وتساءل: «هل المواطن هيشعر بثمار التنمية؟»، داعيًا في الوقت ذاته إلى مقارنة أوضاع الدولة في عام 2014 بما آلت إليه اليوم من تطور في البنية التحتية والخدمات.

وأشار مدبولي إلى أن الفارق بين شكل الدولة آنذاك وما وصلت إليه حاليًا يعكس حجم الإنجاز والمردود الحقيقي لما تم إنفاقه على التنمية، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود بدأت تنعكس تدريجيًا على حياة المواطنين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن نسبة الدين كانت تمثل عبئًا كبيرًا قبل عامين، إلا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو خفض الدين إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نحو 50 عامًا، منذ أن تم الحديث لأول مرة عن الدين الخارجي.

شدد مدبولي في ختام تصريحاته على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي والتنموي، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وجني ثمار التنمية على المدى القريب والمتوسط.