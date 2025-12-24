مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد أعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بخصوص برنامج مصر الاقتصادي .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي :" نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة لبرنامج الإصلاح ".

وتابع مصطفى مدبولي :" تقرير صندوق النقد الدولي يشيد بكل الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي واكد صندوق النقد أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على أساس نمو قوي ".

وأكمل مصطفى مدبولي :" صندق النقد تحدث عن اتباع البنك المركزي سياسية نقدية لدعم مسار خفض التضخم ".

واردف مدبولي:" نحن على اعتاب مرحلة جديدة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين لقطاع الخاص المصري".