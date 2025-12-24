مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتسريع الاستدامة المالية وضبط الموازنة وتحسين هيكل الدين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني للشعب المصري؛ بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، متوجها لجميع المواطنين الأقباط بخالص الأمنيات بأن يعيد الله عليهم هذه المناسبات بالخير والتوفيق.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع؛ لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، وكذا آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، لافتا إلى أن الاجتماع أسفر عن توجيهات للرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، ولذا فيجب علينا كحكومة المضي قدما في كل الجهود المبذولة لإسراع الخطى في هذا الشأن، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها على رأس وفد رفيع المستوى لجمهورية لبنان، التي استهدفت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشار إلى أن هذه الزيارة كانت مثمرة؛ إذ تضمنت مباحثات مهمة مع رئيس وزراء جمهورية لبنان، بالإضافة إلى جلسة مباحثات موسعة تم خلالها مناقشة سبل توطيد العلاقات بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، كما شرُفت باستقبال رئيس الجمهورية اللبناني، كما تضمنت لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: شرفت بحضور لقاء العمل الاقتصادي، الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ حيث تم طرح العديد من الاستفسارات من جانب المستثمرين اللبنانيين، حول التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، ولاسيما ما يتعلق بالبرنامج الوطني مع صندوق النقد الدولي، حيث تم تناول هذه الأمور بمنتهى الوضوح والشفافية، لاستفادة الجانب اللبناني منها.

وبمناسبة الحديث عن صندوق النقد، أشار رئيس الوزراء إلى التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ـ على مستوى الخبراء ـ حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية نتج عنها تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية محفزة للاستثمار.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن جولته الميدانية التي قام بها أمس لعدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية، التي تعد أعظم مشروع في القرن الحادي والعشرين بالنسبة للدولة المصرية، لخدمة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى المستهدفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لمسنا خلال جولاتنا بالقرى في مختلف المحافظات تطورا ملموسا في حياة المواطنين بتلك القرى، وخاصة في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحيّ، والصحة والتعليم، وغيرها من المجالات الأخرى، وهناك مؤشرات إيجابية للغاية عما تحقق في هذه المبادرة حتى الآن، ونحن مستمرون في المضي قدما نحو تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، ونستطيع القول إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفرت حياة كريمة بالفعل لملايين المواطنين، من خلال إحداث نقلة نوعية حقيقية في مختلف الخدمات يمكن أن يلمسها الجميع على أرض الواقع.

وفي سياق ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير لجميع القائمين على مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" في مختلف مواقع العمل، كما وجه لهم التحية على إصرارهم على مواجهة التحديات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، مشيرا إلى مواصلة فخامة الرئيس المتابعة الدورية لكل تفاصيل المشروعات، لدفع العمل بها والإسراع من الانتهاء منها.

في سياق آخر، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بدخول علامة "تاج TAJ" " إلى السوق المصرية عبر مشروع إحياء فندق "كونتيننتال التاريخي"، مشيدا بنجاح قطاع الأعمال العام في هذا الشأن، مؤكدا أن ذلك يعكس الثقة المتنامية للمؤسسات الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار الذي يشهد نجاحا واضحا في جذب كبريات الشركات العالمية لضخ استثماراتها في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آخر مستجدات منظومة التصويت الإلكتروني لانتخابات الأندية الرياضية.

وفي ضوء ذلك، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المنظومة تتم وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، في إطار العمل على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وزيادة كفاءة وفعالية عملية الانتخابات بما يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي.

وأضافت أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

وفي الوقت نفسه، قدمت الوزيرة ملخصًا عن أعمال التصويت الإلكتروني بنوادي: الزهور، وهليوبوليس، والمعادي، والجزيرة؛ حيث أشارت إلى أنه تم ـ حتى الآن ـ تنفيذ منظومة التصويت الإلكتروني في أكثر من 32 عملية انتخابية بالنقابات، والاتحادات، والأحزاب والجمعيات، كما تم تنفيذ أول انتخابات للأندية بمنظومة التصويت الإلكتروني بنادي الزهور ونادي هليوبوليس وبرلمان الطلائع بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية، ثم ناديي الجزيرة والمعادي الرياضيين.