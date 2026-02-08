المطاعم السياحية تدعو أعضاءها للمشاركة في يوم السياحة العربي 2026

في إطار دعم القطاع السياحي وتنشيط حركة السياحة العربية، حثت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة الفعالة في احتفالات يوم السياحة العربي، والذي يوافق 25 فبراير من كل عام، وذلك من خلال تقديم عروض وتخفيضات مميزة على الخدمات المقدمة للرواد.



تعظيم الاستفادة من موسم رمضان والسياحة العربية



وأكدت الغرفة أن احتفالات هذا العام تكتسب أهمية خاصة، حيث تتزامن مع شهر رمضان المبارك، ما يمثل فرصة ذهبية للمطاعم والمنشآت السياحية لتقديم عروض تنافسية تستهدف السائحين العرب والمواطنين، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل القطاع.



ودعت الغرفة إلى طرح برامج وعروض خاصة خلال فترة الاحتفال، في إطار تشجيع السياحة العربية البينية وتعزيز تنافسية المقاصد السياحية العربية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم قطاع السياحة كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.



وأوضحت الغرفة أنها قامت بإصدار منشور دوري موجه لأعضاء الجمعية العمومية، يتضمن دعوة مباشرة للمشاركة في الفعاليات والإحتفالات المرتبطة بيوم السياحة العربي، مع التأكيد على أهمية دعم السياحة البيئية والسياحة المستدامة من خلال المبادرات والعروض الترويجية، وموافاة الغرفة بصورة من عروضها للأهمية .

يوم السياحة العربي لتعزيز التكامل السياحي



ويحتفل العالم العربي في 25 فبراير من كل عام بيوم السياحة العربي، والذي يتزامن مع ذكرى ميلاد الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة، ويهدف إلى تعزيز السياحة البينية العربية، وتسليط الضوء على المقومات السياحية في الدول العربية، إلى جانب دعم تطوير المقاصد السياحية.



ويمثل يوم السياحة العربي منصة مهمة للترويج للوجهات السياحية العربية، ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز من تنافسية المنتج السياحي العربي على المستوى الإقليمي والدولي