قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المطاعم السياحية تهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ 74.. وتؤكد: الأمن أساس نهضة القطاع

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
محمد الاسكندرانى

تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، وأعضاء جمعيتها العمومية  بخالص التهنئة إلى رجال الشرطة المصرية  البواسل ، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لعيد الشرطة، الذي يوافق ذكرى بطولات الشرطة المصرية في عام 1952، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي سطر فيها رجال الشرطة أروع معاني التضحية والفداء من أجل الوطن.

غرفة المطاعم السياحية تهنئ رجال الشرطة

وأكد ياسر التاجوري أن الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما مصر اليوم يُعدان أحد أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسه قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن ما تبذله الشرطة المصرية من جهود متواصلة في حفظ الأمن ومواجهة الجريمة والعنف والإرهاب، يمثل عنصرًا حاسمًا في تعزيز صورة المقاصد السياحية المصرية عالميًا، ويُعد من أقوى أدوات الدعاية غير المباشرة للسياحة.

وأضاف رئيس الغرفة أن البطولات اليومية التي يقدمها ويسطرها التاريخ لرجال الشرطة المصرية، وتضحياتهم المستمرة، تعكس وطنيتهم الصادقة وحرصهم الدائم على توفير الأمن والأمان للمواطنين والسائحين على حد سواء، بما يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي ويدعم خطط الدولة للنهوض بصناعة السياحة.

وأشاد التاجوري بحالة التعاون المثمر والبنّاء بين أجهزة الشرطة المصرية بمختلف إداراتها وقطاع السياحة، والعمل الدائم على إزالة أي معوقات قد تواجه المنشآت السياحية، بما يدعم تحقيق التنمية السياحية المستدامة، ويعكس رؤية الدولة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء جمهورية جديدة قائمة على الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

وفي ختام التهنئة، أعربت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن تقديرها العميق لرجال الشرطة المصرية، داعية الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناء الشرطة في أداء رسالتهم الوطنية النبيلة.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية مطاعم سياحية عيد الشرطة الشرطة مطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

بيراميدز

غياب 5 عناصر مؤثرة.. هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري الأبطال؟

اربيلوا

محظوظون بفينيسيوس ومبابي.. أربيلوا يشيد بنجوم ريال مدريد

دوري مرتبط الطائرة

نتائج الجولة الثانية بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد