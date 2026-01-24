قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
برلمان

مستقبل وطن: عيد الشرطة ذكرى وطنية تجدد معاني التضحية وحماية الاستقرار

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن عيد الشرطة المصرية يُعد من أبرز المناسبات الوطنية التي تُجسد المعنى الحقيقي للتضحية والفداء، مشددًا على أن هذا اليوم لا يجوز التعامل معه باعتباره مناسبة احتفالية عابرة، بل هو ذكرى وطنية راسخة تستحضر حجم التضحيات التي قدمها رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن الدولة المصرية واستقرارها.

وقال الحبال، في تصريحات اليوم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين، إن الشرطة المصرية كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن المجتمع، وشريكًا أصيلًا في معركة الدولة ضد الفوضى والإرهاب، مؤكدًا أن دورها لم يقتصر يومًا على حفظ الأمن فقط، بل امتد ليشمل حماية مقدرات الوطن وصون استقراره، خاصة في أصعب المراحل التي مرت بها الدولة.


وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن  أن عيد الشرطة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بذكرى 25 يناير 1952، حين قدم رجال الشرطة في قسم شرطة الإسماعيلية نموذجًا فريدًا في الوطنية والشجاعة، وواجهوا قوات الاحتلال البريطاني دفاعًا عن كرامة الوطن وسيادته، مسطرين بدمائهم صفحة خالدة في التاريخ المصري، بعدما ارتقى خمسون شهيدًا وأصيب أكثر من ثمانين آخرين في ملحمة وطنية ستظل حاضرة في وجدان الأجيال المتعاقبة.

وأشار الحبال إلى أن هذه الذكرى لم تكن مجرد حدث عابر، بل شكلت نقطة انطلاق لمسيرة طويلة من التضحيات، حيث واصل رجال الشرطة أداء واجبهم الوطني عبر العقود، مقدمين أرواحهم فداءً للوطن في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره، سواء من قوى الاحتلال في الماضي أو من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في العصر الحديث.


وأوضح الحبال، أن السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2011، شهدت تصاعدًا كبيرًا في حجم التحديات الأمنية، وهو ما واجهته الشرطة المصرية بإصرار وعزيمة، وقدمت خلال تلك الفترة أكثر من 1100 شهيد، ونحو 20 ألف مصاب، في معركة مفتوحة لحماية الجبهة الداخلية، والحفاظ على سلامة المواطنين، والتصدي لمخططات كانت تستهدف إسقاط الدولة وتقويض مؤسساتها.


ولفت الحبال إلى أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها خطط التنمية الشاملة، موضحًا أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي، أو تعليم متطور، أو خدمات صحية مستقرة، دون وجود منظومة أمنية قادرة على حماية الدولة ومكتسباتها، وتوفير بيئة مستقرة تشجع على العمل والإنتاج.

ودعا إلى ضرورة ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بحقيقة عيد الشرطة باعتباره عيدًا قوميًّا يعكس تاريخًا طويلًا من التضحيات، مؤكدًا أن الوطنية ليست شعارات تُرفع، بل مواقف ومسؤوليات تُترجم إلى عطاء وبذل من أجل الوطن.

