تأجيل موعد دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بالسعودية
نشأت الديهي يتحدث عن وثيقة التأمين البنكية لأبناء الشهداء
مبلغ يقترب من المليار دولار.. ألمانيا تبحث دعم تخلي جنوب إفريقيا عن الفحم
الرئيس السيسي يتابع باستمرار.. وزير الكهرباء يوجه بالالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء محطة الضبعة
ترامب ينتقد حاكم مينيسوتا: عناصر ICE اضطروا للدفاع عن أنفسهم
البيت الأبيض يسخر من الانتقادات بعد نشر صورة لترامب مع بطريق في جرينلاند
موعد صرف معاش شهر فبراير 2026
الضرائب تستكمل ندوات التثقيف الضريبي الأسبوعية.. تفاصيل
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
أخبار البلد

رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة

قسم الأخبار

شخصيات مصرية سطرت بأرواحها ودمائها ملحمة دفاعاً عن مصر وشعبها، رجال لم يخشوا الموت تضحية بأرواحهم من أجل استقرار الوطن، ملحمة وطنية نسجها رجال الشرطة المصرية.


يطل علينا سنوياً الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصاً على الالتفاف حول أبنائه من رجال الشرطة لتخليد الذكرى الـ 74 لتضحيات ليظل الوطن مستقر وينعم أهله بالأمان.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة 

حفل عيد الشرطة الـ 74

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل عيد الشرطة الـ 74، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، حيث سطر رجال الشرطة أروع صفحات الشجاعة والتضحية دفاعًا عن الوطن.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة 

تكريم ومنح أوسمة الجمهورية والاستحقاق لأسر الشهداء

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت ، عدد من أسماء شهداء الشرطة الأبرار ومنحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة 


أولا وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة : اسم الشهيد الرائد محمود أحمد عبدالصبور سعد وتسلمه والده .


اسم الشهيد النقيب : أدهم أيمن حسن محمد وتسلمه والده.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة 


ثانيا وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة : اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز أول عمر مصري عبد الونيس تسلمته أرملته .

اسم الشهيد الغفير أول محمد فاضل أحمد الشناوي وتسلمت الوسام أرملته .

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة 

الدولة والشعب سيظلان أوفياء لذكرى شهداء الشرطة


وفي كلمته ، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أن الدولة والشعب سيظلان أوفياء لذكرى شهداء الشرطة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن وسطروا بدمائهم الذكية وتضاحيتهم الخالدة أروع صفحات البطولة والفداء.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة 

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، يطيب لي بمناسبة الذكرى ال74 لعيد الشرطة المصرية أن اتوجه بأسمى آيات التهنئة والتقدير لرجال الشرطة ونسائها البواسل الذين يقفون دوما في طليعة صفوف الجبهة الداخلية حراسا للأمن و سياجا للاستقرار ودرعا حصينا يحمي أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل من أي خطر أو تهديد.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة عيد الشرطة عيد الشرطة الـ 74 الشرطة الشرطة المصرية

