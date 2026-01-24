رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة

شخصيات مصرية سطرت بأرواحها ودمائها ملحمة دفاعاً عن مصر وشعبها، رجال لم يخشوا الموت تضحية بأرواحهم من أجل استقرار الوطن، ملحمة وطنية نسجها رجال الشرطة المصرية.



يطل علينا سنوياً الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصاً على الالتفاف حول أبنائه من رجال الشرطة لتخليد الذكرى الـ 74 لتضحيات ليظل الوطن مستقر وينعم أهله بالأمان.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة

حفل عيد الشرطة الـ 74

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل عيد الشرطة الـ 74، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، حيث سطر رجال الشرطة أروع صفحات الشجاعة والتضحية دفاعًا عن الوطن.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة

تكريم ومنح أوسمة الجمهورية والاستحقاق لأسر الشهداء

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت ، عدد من أسماء شهداء الشرطة الأبرار ومنحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة



أولا وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة : اسم الشهيد الرائد محمود أحمد عبدالصبور سعد وتسلمه والده .



اسم الشهيد النقيب : أدهم أيمن حسن محمد وتسلمه والده.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة



ثانيا وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة : اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز أول عمر مصري عبد الونيس تسلمته أرملته .

اسم الشهيد الغفير أول محمد فاضل أحمد الشناوي وتسلمت الوسام أرملته .

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة

الدولة والشعب سيظلان أوفياء لذكرى شهداء الشرطة



وفي كلمته ، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أن الدولة والشعب سيظلان أوفياء لذكرى شهداء الشرطة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن وسطروا بدمائهم الذكية وتضاحيتهم الخالدة أروع صفحات البطولة والفداء.

السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، يطيب لي بمناسبة الذكرى ال74 لعيد الشرطة المصرية أن اتوجه بأسمى آيات التهنئة والتقدير لرجال الشرطة ونسائها البواسل الذين يقفون دوما في طليعة صفوف الجبهة الداخلية حراسا للأمن و سياجا للاستقرار ودرعا حصينا يحمي أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل من أي خطر أو تهديد.