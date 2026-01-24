اتصالات النواب: توجيهات الرئيس السيسي لحماية الأطفال والأسر مواكبة للتطور التكنولوجي

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة باقتراح تشريع جديد يهدف إلى حماية الأطفال والأسرة من المخاطر التكنولوجية.

التطبيقات العالمية المخالفة للقوانين

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر قناة الحياة، إن اللجنة لاحظت خلال الفترة الماضية انتشار بعض التطبيقات العالمية المخالفة للقوانين المصرية الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي يستهدف استخدامها الأطفال في سن 11 و12 عامًا.



وأشار إلى أن الدولة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم حجب هذه التطبيقات المخالفة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتابع الموقف عن كثب وينسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية ولجنة الاتصالات لضمان حماية الأطفال والأسرة.

حماية الأطفال والأسرة

وأضاف بدوي أن أهمية هذا التشريع تتضاعف في ظل التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت على الفور بدعوات للمجلس القومي للطفولة والأمومة والقطاعات التنظيمية المختصة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوضع خطة عمل متكاملة تأخذ في الاعتبار حماية الأطفال والأسرة في المرحلة القادمة.



وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لمواكبة التطور التكنولوجي مع ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.