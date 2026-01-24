قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
برلمان

وكيل اتصالات النواب لـ"صدى البلد": سنعقد جلسات استماع لتحديد إمكانية منع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال

النائبة مها عبد الناصر ، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب
النائبة مها عبد الناصر ، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قالت النائبة مها عبد الناصر ، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن أستراليا كانت أول دولة أصدرت قانون منع استخدام الأطفال للهواتف و السوشيال ميديا ، كما أن السوشيال ميديا ليس له علاقة بالهواتف.

وأشارت عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من ضمن خطة عمل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه سيعقد جلسات استماع نناقش فيها المختصين وندعوا المسئولين عن المنصات الإلكترونية لكي نحدد إمكانية منع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ، لأننا من الممكن أن نصدر قانون ولا نستطيع أن نطبقه ، لأن منصات التواصل الاجتماعي عالمية ولايمكننا في مصر أن نسيطر عليها ، وبالتالي لكي نطبق أي شيىء لابد من معرفة الإجراءات المطلوبة ، وإذا لم يلتزموا ماذا سنقوم به ، وهناك أمور كثيرة لأن الموضوع ليس بسيطا.

وتابعت  وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب : جاءت إلينا طلبات فعلية من العديد من المواطنين بأن نصدر قانون يمنع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا ، متساءلة هل من الممكن تنفيذه وما هو وضع الأطفال مع أهاليهم بعد إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أنه مطلوب تعاون المجتمع كله بالإضافة إلى أن يكون لدينا آلية لتعريف هذه المنصات بأنهم أطفال. 

وكان قد وجه الرئيس السيسي البرلمان والحكومة باستنساخ تجربة أستراليا وبريطانيا بقانون يمنع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا.

