وكيل اتصالات النواب لـ"صدى البلد": سنعقد جلسات استماع لتحديد إمكانية منع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال

قالت النائبة مها عبد الناصر ، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن أستراليا كانت أول دولة أصدرت قانون منع استخدام الأطفال للهواتف و السوشيال ميديا ، كما أن السوشيال ميديا ليس له علاقة بالهواتف.

وأشارت عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من ضمن خطة عمل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه سيعقد جلسات استماع نناقش فيها المختصين وندعوا المسئولين عن المنصات الإلكترونية لكي نحدد إمكانية منع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ، لأننا من الممكن أن نصدر قانون ولا نستطيع أن نطبقه ، لأن منصات التواصل الاجتماعي عالمية ولايمكننا في مصر أن نسيطر عليها ، وبالتالي لكي نطبق أي شيىء لابد من معرفة الإجراءات المطلوبة ، وإذا لم يلتزموا ماذا سنقوم به ، وهناك أمور كثيرة لأن الموضوع ليس بسيطا.

وتابعت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب : جاءت إلينا طلبات فعلية من العديد من المواطنين بأن نصدر قانون يمنع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا ، متساءلة هل من الممكن تنفيذه وما هو وضع الأطفال مع أهاليهم بعد إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أنه مطلوب تعاون المجتمع كله بالإضافة إلى أن يكون لدينا آلية لتعريف هذه المنصات بأنهم أطفال.

وكان قد وجه الرئيس السيسي البرلمان والحكومة باستنساخ تجربة أستراليا وبريطانيا بقانون يمنع استخدام الأطفال للهواتف والسوشيال ميديا.