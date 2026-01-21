قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم إعلان وقف إطلاق النار.. مقتل 11 جنديا وإصابة أكثر من 25 في قصف لـ قسد على مواقع الجيش السوري
"مركز الوثائق الاستراتيجية" بمعلومات الوزراء يطلق الملتقى الاستراتيجي للتوثيق الذكي
ترامب عن الرئيس السيسي: له دور محوري في ملف غزة
السفير محمد حجازي: سد النهضة عمل عدائي ومصر قادرة على حماية حقوقها المائية
السفير محمد حجازي : لقاء الرئيس السيسي وترامب مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل
خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة»
ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

«طفلة الحمامة» تشعل السوشيال ميديا.. ومصور الفيديو يكشف مأساة أسرة تعيش تحت خط الفقر

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

في زمن باتت فيه “التريندات” تُصنع عمدًا، خرج فيديو عفوي لطفلة صغيرة تحمل حمامة فوق رأسها ليقلب مواقع التواصل الاجتماعي، ويحوّل لقطة بسيطة إلى قصة إنسانية عميقة. لم يكن البلوجر مصطفى موسى، مصور الفيديو، يتوقع أن يصبح شاهدًا على معاناة أسرة تعيش تحت خط الفقر، أو أن يتحول مجرد فضول و رسالة إنسانية وصلت لآلاف القلوب.
 

بداية القصة.. حمامة فوق رأس طفلة
 

يروي مصطفى موسى، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن بداية الحكاية كانت مصادفة بحتة. أثناء جلوسه مع أصدقائه على جروب “واتساب”، لفت انتباهه مشهد غير مألوف: طفلة صغيرة تُدعى «سجدة» تقف بهدوء، وفوق رأسها حمامة تتحرك ذهابًا وإيابًا. يقول:

«كنت شايف المشهد بعيني، الحمامة ماشية فوق دماغها، فقلت لازم أعرف إيه ده».

اقترب مصطفى من الطفلة وطلب منها إجراء مكالمة هاتفية، لكنها فاجأته بطلب بسيط: «استنى بس قبل ما أديك الموبايل، إيه اللي على دماغي ده؟». أخبرته أن الحمامة “عصفورة” وجدتها مصابة قليلًا، أطعمتها واهتمت بها، فاختارت الطائر رأسها ملاذًا آمنًا.
 

تصوير بلا نية للنشر

يؤكد مصطفى أنه لم يكن يعرف الطفلة من قبل، ولم يكن لديه أي تخطيط لتحويل اللحظة إلى محتوى. قام بتصوير الفيديو وأرسله إلى أصدقائه فقط، بحكم عمله في صناعة المحتوى على السوشيال ميديا.

ويقول: «معرفش إيه اللي خلاني أنزل الفيديو على إنستجرام، نزلته حوالي الساعة 11 بالليل».

في نظره، ما حدث بعد ذلك كان طبيعيًا في البداية؛ تفاعل عادي وأرقام معتادة.
 
 

من آلاف إلى ملايين.. الصدمة الأولى

عاد مصطفى إلى منزله، وبعد ساعات قليلة فوجئ بأن الفيديو وصل إلى نحو 10 آلاف تفاعل. يضيف: «ده رقم طبيعي بالنسبة لي».

لكن الصدمة الحقيقية جاءت في الصباح، حين تلقى اتصالًا من صديق أيقظه من النوم قائلًا: «الحق الفيديو بتاعك… الدنيا مقلوبة!».
 

في البداية ظن أنه يمزح، أغلق الهاتف وعاد للنوم. لكن عند استيقاظه، اكتشف أن الفيديو أصبح حديث السوشيال ميديا، وتحوّل إلى “تريند” حقيقي، مع تعليقات من مشاهير ومشاركات واسعة.

بحث عن الطفلة.. ما وراء الشاشة

مع تزايد التفاعل، بدأت الأسئلة تتوالى في التعليقات:

من هي الطفلة؟ أين تعيش؟ وكيف يمكن الوصول إليها أو مساعدة أسرتها؟

يقول مصطفى: «الناس كانت عايزة توصل للطفلة أو لأهلها، وأنا أصلًا معرفش مكانها».

وبدأ رحلة البحث، إلى أن اكتشف أن «سجدة» تقف مع والدتها لبيع النعناع والجرجير. ومن خلال أهل المنطقة، وصل إليهم، لتتكشف له صدمة أكبر.

 

أسرة تحت خط الصفر
 

عندما دخل مصطفى منزل الأسرة، وصف المشهد بأنه «أقل من الحد الأدنى للحياة الكريمة».

البيت مهجور تقريبًا، مكوّن من غرفتين متصدعتين، بلا أثاث حقيقي، وكأن الأسرة «وجدت المكان ولجأت إليه».

الأب يعمل في جمع الكنزات والبلاستيك، والأم تبيع الخضروات البسيطة، والأسرة مكوّنة من أربعة أطفال إلى جانب الأب والأم والجدة.

يقول مصطفى: «حالتهم ميؤوس منها… عايشين تحت الصفر».
 

تواصل بلا هواتف… ومعاناة يومية
 

الأسرة لا تمتلك هواتف محمولة، وأي تواصل يتم عن طريق جار يملك هاتفًا. ويوضح مصطفى أن كل من يريد التواصل معهم يفعل ذلك عبره هو.

رغم اتصالات كثيرة تلقاها، إلا أنه يؤكد أن المساعدة الجادة لم تتحقق بعد بالشكل المطلوب.
 

رسالة لا إعلان

يشدد مصطفى على أنه رفض عروضًا من شركات إعلانية حاولت استغلال القصة، قائلًا:

«رفضنا كل حاجة… الطفلة محتاجة مساعدة مش شهرة».


 

كما أشار إلى أن سجدة تسكن في منطقة “الراس السوداء”، وتذهب لمدرسة في الحضرة، لكنها لا تستطيع الانتظام في الدراسة بسبب ظروف السكن والإيجار الذي يثقل كاهل الأسرة.


 

حين يصبح الإنسان سببًا

في ختام حديثه، عبّر مصطفى موسى عن إيمانه بأن ما حدث رسالة من الله، قائلًا:

«ربنا جعلني سبب، يمكن يكون ده رزق سجدة. لو كنت سبب في إن أسرة حد يسمع عنها أو يساعدها، فأنا مش هتأخر».


 

قصة «سجدة» لم تعد مجرد فيديو عابر، بل صرخة إنسانية كشفت واقعًا قاسيًا يعيشه كثيرون في صمت. وبين عدسة هاتف وضمير إنسان، تحولت الصدفة إلى أمل، وربما تكون الخطوة الأولى نحو إنقاذ أسرة كاملة من حياة تحت خط الصفر

البلوجر التريندات الفيديو حمامة طفلة

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

وزير السياحة والآثار

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالجناح المصري بمعرض FITUR 2026 بمدريد

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 للقطاع الخاص والحكومي

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 للقطاع الخاص والحكومي

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين: منع ظهور غير الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة

افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أم تدعي علي نجلها

دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

