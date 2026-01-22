بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة

أشعلت الصور المفبركة التي انتشرت للفنانة ياسمين عبد العزيز، مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، خاصة أن تلك الصور قد انتشرت بعد إعلان ياسمين عبد العزيز، عن مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.

ياسمين عبد العزيز ترد على الصور المفبركة لها

ردّت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حملات الهجوم التي تستهدف النيل منها وتشويه لصورتها، بمنشور حاد، مشيرة إلى أن ذلك خدث؛ بعد “الإعلان الأول” لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.



وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الحملات بدأت، ومطلِّعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام، نرفع قضية، ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي!!، كل دة عشان إعلان المسلسل نزل؟؟، أومال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "اللي عمل الصفحات والبوستات ديياسمين عبد العزيز هقوله حاجة واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب".

شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عن شقيقته بعد الصور المفبركة لها

وعلق وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على النجاح الكبير الذى حققه البرومو الرسمى لمسلسل شقيقته «وننسى اللى كان»، بعد طرحه عبر المنصات المختلفة.

ونشر وائل عبدالعزيز منشورًا عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»، كشف خلاله أن البرومو حقق 30 مليون مشاهدة خلال 12 ساعة فقط، معلقًا: «٣٠ مليون مشاهده في ١٢ ساعه للبرومو و، لا عزاء للحاقدين، ولسه المسلسل ينزل ويكمل على خير».

بعد الصور المفبركة.. رضوى الشربيني تعلن دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج “هي”، عبر فضائية “دي ام سي”، عن دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز، خاصة بعد إنتشار صور مفبركة عقب طرح البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وقالت رضوى الشربيني، أن ياسمين عبد العزيز اتخذت قرار بأنه من ينشر صور مفبركة أو أخبار كاذبة، ستقوم برفع قضية علىه، وستلجأ للقانون.

وفور نشر ياسمين لمنشورها، تفاعل عدد كبير من متابعيها على «فيسبوك» وأعربوا عن دعمهم لها عبر التعليقات، مطالبين إياها بعدم الصمت واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يتم تداوله. كما أشاد كثيرون بالتزامها الفني ومسيرتها وسيرتها الطيبة في الوسط الفني منذ بدايتها في سن مبكرة.

