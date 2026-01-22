قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة

الفنانة ياسمين عبد العزيز
الفنانة ياسمين عبد العزيز
محمود محسن

أشعلت الصور المفبركة التي انتشرت للفنانة ياسمين عبد العزيز، مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، خاصة أن تلك الصور قد انتشرت بعد إعلان ياسمين عبد العزيز، عن مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.

ياسمين عبد العزيز ترد على الصور المفبركة لها

ردّت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حملات الهجوم التي تستهدف النيل منها وتشويه لصورتها، بمنشور حاد، مشيرة إلى أن ذلك خدث؛ بعد “الإعلان الأول” لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.
 

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الحملات بدأت، ومطلِّعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام، نرفع قضية، ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي!!، كل دة عشان إعلان المسلسل نزل؟؟، أومال لما المسلسل  ينزل هتعملوا ايه؟".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "اللي عمل الصفحات والبوستات ديياسمين عبد العزيز هقوله حاجة واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب".

شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عن شقيقته بعد الصور المفبركة لها 

وعلق وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على النجاح الكبير الذى حققه البرومو الرسمى لمسلسل شقيقته «وننسى اللى كان»، بعد طرحه عبر المنصات المختلفة.

ونشر وائل عبدالعزيز منشورًا عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»، كشف خلاله أن البرومو حقق 30 مليون مشاهدة خلال 12 ساعة فقط، معلقًا: «٣٠ مليون مشاهده في ١٢ ساعه للبرومو و، لا عزاء للحاقدين، ولسه المسلسل ينزل ويكمل على خير».

بعد الصور المفبركة.. رضوى الشربيني تعلن دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز

 

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج “هي”، عبر فضائية “دي ام سي”، عن دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز، خاصة بعد إنتشار صور مفبركة عقب طرح البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وقالت رضوى الشربيني، أن ياسمين عبد العزيز اتخذت قرار بأنه من ينشر صور مفبركة أو أخبار كاذبة، ستقوم برفع قضية علىه، وستلجأ للقانون.

وفور نشر ياسمين لمنشورها، تفاعل عدد كبير من متابعيها على «فيسبوك» وأعربوا عن دعمهم لها عبر التعليقات، مطالبين إياها بعدم الصمت واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يتم تداوله. كما أشاد كثيرون بالتزامها الفني ومسيرتها وسيرتها الطيبة في الوسط الفني منذ بدايتها في سن مبكرة.
 

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز وننسى اللي كان وائل عبدالعزيز رضوى الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مدينة لا سبيتسيا

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

من 50 جنيهًا فقط وخصومات تصل إلى 75%.. إصدارات جديدة ومميزة من الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

بالصور

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

طعمية البطاطس
طعمية البطاطس
طعمية البطاطس

8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد