كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

ردّت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حملات الهجوم التي تستهدف النيل منها وتشويه لصورتها، بمنشور حاد، مشيرة إلى أن ذلك خدث؛ بعد “الإعلان الأول” لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الحملات بدأت، ومطلِّعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام، نرفع قضية، ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي!!، كل دة عشان إعلان المسلسل نزل؟؟، أومال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "اللي عمل الصفحات والبوستات ديياسمين عبد العزيز هقوله حاجة واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يا رب".



وسبق أن علَّقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على البرومو الدعائي الأول لمسلسلها الجديد “وننسى اللى كان”، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2026.

و كتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمى على “فيس بوك”: “اللى فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص.. على MBC مصر بإذن الله”.

وجاء تعليق ياسمين، بالتزامن مع طرح قناة “MBC مصر”، البرومو التشويقى الأول للمسلسل، المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026، ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمي.

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهي تقول: “أنا لما أموت هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرني بيه”.