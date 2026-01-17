التوب.. منة عرفة تهنيء ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

شاركت الفنانة منة عرفة، رسالة تهنئة للفنانة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت منة عرفة عبر ستوري حسابها الشخصي على انستجرام: “كل سنة وانتي التوب كل سنة وانتي جميلة ومكسرة الدنيا ومفيش منك”.

منة فضالي وياسمين عبد العزيز

عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

وصادف يوم ١٦ يناير عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز التي أتمت اليوم عامها الـ ٤٦، ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها أيضا.

ياسمين عبد العزيز ترقص احتفالًا بعيد ميلادها

لفتت النجمة ياسمين عبد العزيز الأنظار بعدما ظهرت وهى ترقص احتفالًا بعيد ميلادها داخل كواليس تصوير مسلسلها الجديد «وننسى اللى كان»، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، فى أجواء عفوية عكست حالة من البهجة والمرح بين صُنّاع العمل.

حرص فريق المسلسل على مفاجأة ياسمين عبد العزيز والاحتفال بعيد ميلادها وسط تفاعل واضح من جميع الحاضرين.

وظهرت ياسمين فى فيديو متداول وهى ترقص وسط أجواء مرحة، بمشاركة مؤلف العمل عمرو محمود ياسين، والمخرج محمد الخبيرى، والفنانة إيمان السيد، والفنانة إلهام وجدى، إلى جانب الفنان محمد لطفى، فى مشهد طغت عليه الألفة والضحكات.