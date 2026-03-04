قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر لسكان عشرات القرى في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
تأجيل مراسم وداع خامنئي في إيران والإعلان عن الموعد الجديد لاحقا
موعد وتشكيل أرسنال المتوقع ضد برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة تسلا موديل Y تقطع رحلة 668 كم بدون سائق

تسلا
تسلا
عزة عاطف

حققت سيارة تسلا موديل Y إنجازًا تقنيًا جديدًا يعزز مكانة شركة "تسلا" في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث نجحت السيارة في إتمام رحلة طويلة امتدت لمسافة 415 ميلًا (ما يعادل 668 كيلومترًا تقريبًا) اعتمادًا بالكامل على نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، دون أن يضطر السائق للمس عجلة القيادة أو الدواسات لمرة واحدة.

رحلة السبع ساعات: من كارولاينا الشمالية إلى بنسلفانيا

انطلقت الرحلة من مدينة رالي بولاية كارولاينا الشمالية وصولًا إلى مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، واستغرقت نحو 7 ساعات متواصلة. 

ووفقًا لتقرير السائق الذي استخدم الإصدار الأحدث من النظام (FSD V14.2.2.5)، استطاعت السيارة التعامل مع كافة تضاريس الطريق والتقاطعات المرورية والسرعات المختلفة على الطرق السريعة بمرونة عالية، محققة "صفر تدخلات" بشريّة طوال المسار.

نظام FSD: ذكاء يتطور وتصنيف يثير الجدل

على الرغم من هذا النجاح المبهر، لا يزال نظام تسلا يُصنف تقنيًا ضمن المستوى 2 (SAE Level 2) من أنظمة مساعدة السائق. 

وهذا يعني أن النظام يتطلب إشرافًا مستمرًا ويقظة تامة من السائق الموجود خلف عجلة القيادة، ليكون مستعدًا للتدخل في أي لحظة.

تعتمد تسلا في تطوير النظام على نهج "التعلم العميق"، حيث تقوم المركبات بجمع البيانات من ملايين السيناريوهات الواقعية يوميًا، مما يجعل النظام "يتعلم" كيفية التصرف في المواقف المعقدة بشكل أفضل مع كل تحديث برمجِيّ جديد.

المنافسة مع وايمو والتحول نحو الاستقلالية

بينما تتقدم تسلا بخطى ثابتة في تحسين تجربة القيادة لملايين المستخدمين، تظل شركات مثل وايمو في صدارة التصنيف الفني بالمستوى 4، حيث تعمل سياراتها كـ "روبوتاكسي" بدون وجود سائق خلف المقعد في مناطق محددة. 

ومع ذلك، تراهن تسلا على انتشارها الواسع وقدرة نظامها على العمل في أي مكان دون الحاجة لخرائط عالية الدقة مسبقة التجهيز.

القيادة الذاتية بـ 99 دولارًا

في خطوة تهدف لزيادة قاعدة المستخدمين وتسريع جمع البيانات، قامت تسلا بتغيير استراتيجية البيع؛ حيث أصبح نظام FSD متاحًا عبر اشتراك شهري قدره 99 دولارًا، بدلًا من خيار الشراء لمرة واحدة الذي كان يكلف مبالغ طائلة. 

يجعل هذا التحول التقنية في متناول شريحة أكبر من ملاك سيارات تسلا، مما يعزز من سرعة تطور النظام عبر "التغذية الراجعة" من آلاف الرحلات اليومية.

تسلا تسلا موديل Y القيادة الذاتية FSD سيارات كهربائية 2026 أخبار تسلا العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد