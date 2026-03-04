نجم ليفربول السابق يهاجم فان دايك وصلاح بعد الهزيمة أمام وولفرهامبتون

وجه نجم ليفربول الإنجليزي السابق، فرانك لوبوف، انتقادات حادة إلى اثنين من أبرز لاعبي الفريق، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، بعد الهزيمة المفاجئة أمام وولفرهامبتون 2-1 على ملعب مولينيو ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحات لشبكة ESPN FC، أعرب لوبوف عن استيائه من أداء الثنائي، واصفًا إياه بالمخيّب وغير المتوقع.

حول فان دايك، قال لوبوف: "لا أفهم ما حدث. الهدف الأول الذي استقبله ليفربول كان يمكن تفاديه. إنه من أفضل المدافعين في العالم، لكن هذا الأداء يثير علامات استفهام. كنت أستطيع أن أفعل ذلك بنفسي رغم أني لم أكن من الأفضل في مركز الدفاع".

أما عن محمد صلاح، فأوضح لوبوف: "حتى بعد تسجيله الهدف، كان هناك خطأ فادح في تمريرة لمجرد الكرة. تأخر في التمرير، وكل شيء بدا سيئًا".

ووصف لوبوف أداء الثنائي بعد المباراة بأنه افتقر إلى الشجاعة والاحترافية التي اعتاد المشجعون رؤيتها منهما في السابق، معربًا عن دهشته من المستوى الذي ظهرا به في مواجهة وولفرهامبتون.

وتسببت هذه الخسارة في إثارة التساؤلات حول قدرة ليفربول على الاستمرار في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لا سيما بعد الأداء المخيّب في الشوط الأول، في حين حاول الفريق العودة في الشوط الثاني دون جدوى.