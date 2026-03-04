سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و تألقت سمية الخشاب بإطلالة رمضانية مرتدية عباءة باللون البنفسجي ، لتكشف عن جمالها و أناقتها.

كانت الفنانة سمية الخشاب، قد تحدثت عن سر رشاقتها الفترة الأخيرة، بعد أن لفتت الأنظار بتغيير واضح في ملامحها أثار فضول جمهورها ومتابعيها.

وردت سمية على تساؤلات الجمهور بطريقتها المعتادة، مؤكدة أنها لم تبذل مجهودًا كبيرًا كما يعتقد البعض.

وقالت سمية الخشاب في تصريحاتها لبرنامج عرب وود: «مش مهتمة بنفسي ولا حاجة، ده جمال رباني. ونصيحتي للستات: خليكوا واثقين في نفسكوا.

وأثارت الفنانة سمية الخشاب ، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تحدثها عن انتشار الخرافات والممارسات المرتبطة بالسحر والعين فى بعض المناطق الريفية.

وقالت سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمى على منصة X : “عايزة أعمل فقرة لحلّ المصايب عشان الشتاء والاكتئاب دخلوا وعايزة أنقذ حبايبى.. اكتبولى أى حاجة عايزين لها حل، واللى هيكتب حاجة غبية هتغابى عليه”.

وأضافت في تغريده اخري : "أخرى كتبت سمية الخشاب: «بسمع عن أغرب الحاجات فى الأرياف الناس دی شریرة أوي".