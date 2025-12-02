قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمية الخشاب عن رشاقتها : جمال رباني
كأس العرب .. منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من الكويت فى الوقت القاتل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
فن وثقافة

سمية الخشاب عن رشاقتها : جمال رباني

سمية الخشاب
سمية الخشاب
قسم الفن

تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن سر رشاقتها الفترة الأخيرة، بعد أن لفتت الأنظار بتغيير واضح في ملامحها أثار فضول جمهورها ومتابعيها. 

وردت سمية على تساؤلات الجمهور بطريقتها المعتادة، مؤكدة أنها لم تبذل مجهودًا كبيرًا كما يعتقد البعض.
 

وقالت سمية الخشاب في تصريحاتها لبرنامج عرب وود: «مش مهتمة بنفسي ولا حاجة، ده جمال رباني. ونصيحتي للستات: خليكوا واثقين في نفسكوا. 

وأثارت الفنانة سمية الخشاب ، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تحدثها  عن انتشار الخرافات والممارسات المرتبطة بالسحر والعين فى بعض المناطق الريفية.

وقالت سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمى على منصة X : “عايزة أعمل فقرة لحلّ المصايب عشان الشتاء والاكتئاب دخلوا وعايزة أنقذ حبايبى.. اكتبولى أى حاجة عايزين لها حل، واللى هيكتب حاجة غبية هتغابى عليه”.

وأضافت في تغريده اخري : "أخرى كتبت سمية الخشاب: «بسمع عن أغرب الحاجات فى الأرياف الناس دی شریرة أوي".

وتابعت : "السحر والبص على الغير، واللى تخلف ولد يسحرولها ابنها واللى يشترى حاجه يدعوا تروح منه، انا آسفة بس أنا بكره النقاش مع الفئه دي".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد