سمية الخشاب عن رشاقتها : جمال رباني

تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن سر رشاقتها الفترة الأخيرة، بعد أن لفتت الأنظار بتغيير واضح في ملامحها أثار فضول جمهورها ومتابعيها.



وردت سمية على تساؤلات الجمهور بطريقتها المعتادة، مؤكدة أنها لم تبذل مجهودًا كبيرًا كما يعتقد البعض.



وقالت سمية الخشاب في تصريحاتها لبرنامج عرب وود: «مش مهتمة بنفسي ولا حاجة، ده جمال رباني. ونصيحتي للستات: خليكوا واثقين في نفسكوا.



وأثارت الفنانة سمية الخشاب ، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تحدثها عن انتشار الخرافات والممارسات المرتبطة بالسحر والعين فى بعض المناطق الريفية.

وقالت سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمى على منصة X : “عايزة أعمل فقرة لحلّ المصايب عشان الشتاء والاكتئاب دخلوا وعايزة أنقذ حبايبى.. اكتبولى أى حاجة عايزين لها حل، واللى هيكتب حاجة غبية هتغابى عليه”.

وأضافت في تغريده اخري : "أخرى كتبت سمية الخشاب: «بسمع عن أغرب الحاجات فى الأرياف الناس دی شریرة أوي".

وتابعت : "السحر والبص على الغير، واللى تخلف ولد يسحرولها ابنها واللى يشترى حاجه يدعوا تروح منه، انا آسفة بس أنا بكره النقاش مع الفئه دي".