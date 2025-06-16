أنا بكح بطلع تريند.. رد قوى من سمية الخشاب على الانتقادات

ردت الفنانة سمية الخشاب، على بعض الانتقادات التى واجهتها فى الفترة الأخيرة بشكل عام ، مؤكدة أن هذا الأمر لا تهتم به ولا تلتفت إليه ، والمثير فى الأمر أنه رغم ذلك تتصدر التريند.

وقالت سمية الخشاب، في تصريحات تليفزيونية: أنا بكح بطلع تريند ومش فاضية للانتقادات ولا بنزعج منها ولا بلتفت، ومش مستنية تتر علشان يتكتب فيه اسمي.

كما تطرقت سمية الخشاب ، إلى شائعات الزواج التى تطاردها بشكل مستمر، مؤكدة أنها تعيش في سلام نفسي أو ما أسمته المرحلة الملكية.

سمية الخشاب شاركت فى مسلسل “ام 44”

يذكر أن سمية الخشاب عرض لها فى رمضان الماضى مسلسل بعنوان “أم 44” ، والذى تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من النساء تخطت أعمارهن سن الأربعين، وتعاني كل منهن مشكلات عدة على المستوى الأسري والاجتماعي والعاطفي والنفسي في سنهن.

المسلسل من بطولة سمية الخشاب من مصر، وجومانة مراد من سوريا، وهدى الخطيب من الإمارات، وعبير أحمد وفاطمة الصافي وحمد أشكناني ولولو الملا من الكويت، وليلى عبد الله من لبنان، وإيناس قمر من العراق، وإيمان الحسيني من البحرين، وعزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، وتأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ومن إخراج السوري المثنى صبح.

أخر أعمال سمية الخشاب

أخر أعمال سمية الخشاب الدرامية مسلسل "بـ100 راجل" الذي شاركت به في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة سماء إبراهيم، ومحمود عبد المغني، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وهالة فاخر، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.