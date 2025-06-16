المشروع x يحقق 67 مليون جنية فى أسبوع عرضه بالسعودية

تمكن فيلم"المشروع X"من التواجد ضمن قائمة الأعمال الأعلي تحقيقًا للإيرادات فى السينمات السعودية،فى ثاني أسابيع عرضه.

وحقق فيلم المشروع x، إيرادات وصلت إلى 5ملايين، وهو ما يوازي 66 مليونا و900 ألف جنيه مصري.



‎ويركز الفيلم على لغز بناء الهرم الأكبر، ويتناول تساؤلات جوهرية لطالما شغلت أذهان العلماء والمؤرخين، أبرزها: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة، أم يخفي وراءه أسرارًا أعمق؟، لتدور الأحداث وسط تصاعد مستمر في وتيرة التشويق والصراعات غير المتوقعة.

فيلم المشروع X بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد، ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.



ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، من خلال قصة عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر.



‎ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر، تركيا، إسبانيا وإيطاليا.

‎إلى جانب “المشروع X”، كان كريم عبد العزيز قد أنهى مؤخرًا تصوير فيلم “The Seven Dogs”، الذي يشاركه في بطولته أحمد عز، الفيلم يحمل طابع الأكشن والإثارة، ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إخراج الثنائي العالمي بلال وعادل، اللذين سبق أن قدما الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.