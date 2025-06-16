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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الرحلة للمطار استغرقت 6 ساعات.. إلهام شاهين وهالة سرحان في مطار البصرة للعودة إلى القاهرة

هالة سرحان - الهام شاهين
هالة سرحان - الهام شاهين
أحمد البهى

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك " فيديو يجمعها بالاعلامية هالة سرحان من مطار البصرة بالعراق.

وقالت الفنانة إلهام شاهين أنهما فى طريقهما للعودة الي القاهرة، بعد ان تم فتح مطار البصرة ، حيث يبعد عن بغداد مقر اقامتهم 6 ساعات. 

وتابعت الهام شاهين : كان هناك اهتمام كبير بنا بعد قرار إغلاق المجال الجوي وعدم تمكنا من العودة للقاهرة، حيث زارنا وفد رفيع المستوي من مجلس الوزاء، تم توصلينا الي مطار البصرة، لنعود إلى القاهرة وتابعت حديثها :وحشتنا.

واضافت الهام شاهين: تلقينا العديد من المكالمات الهاتفية من المصريين والعرب للاطمئنان علينا، وفى الحقيقة لم نكن فى خطرعلي الاطلاق، وكل ما فى الأمر أن المجال الجوي أغلق بسبب الأحداث الجارية.

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين هالة سرحان مطار البصرة

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