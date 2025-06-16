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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة يشهد عرض “كارمن” بمسرح الطليعة.. ويشيد بصناعه| صور

وزير الثقافة وفريق عمل كارمن
وزير الثقافة وفريق عمل كارمن
أحمد البهى

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء امس، العرض المسرحي “كارمن”، على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة، وذلك ضمن أنشطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك بحضور المخرج سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الطليعة، الفنان أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي، المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح .

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بما شهده من معالجة مسرحية حديثة وجريئة لرواية “كارمن”، مشيدًا بأسلوب التناول المختلف، والرؤية الإخراجية المعاصرة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعكس وعيًا فنيًا راقيًا في توظيف عناصر العرض من تمثيل، وحركة، وموسيقى، واستعراض.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن العرض يُجسّد حيوية المسرح المصري، ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب، سواء على خشبة المسرح أو خلف الكواليس، مشيرًا إلى أن المسرح يظل أحد أبرز أدوات تشكيل الوعي والوجدان، وأن هذه الأعمال تمثل أفقًا مفتوحًا للتجريب والتجديد، وتعكس روحًا جديدة تسعى للتواصل مع الجمهور بلغة الفن الصادق.

وشدد وزير الثقافة على أهمية دعم مثل هذه التجارب المسرحية الطموحة التي تُعيد المسرح إلى دائرة الضوء، وتُسهم في تطوير الذائقة العامة، وتعزيز الحضور الثقافي في المجتمع، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على احتضان هذه المبادرات وتقديم كل ما يلزم من دعم فني ولوجستي لاستمراريتها وتطورها.

يُذكر أن العرض المسرحي “كارمن” مستلهم من رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، في معالجة مسرحية للكاتب محمد علي إبراهيم، ويشارك في بطولته الفنانون: ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، ومحمد البدالي، وتصميم الديكور والملابس لأحمد شربي، والاستعراضات لسالي أحمد، إخراج المخرج الكبير ناصر عبد المنعم.

الدكتور أحمد فؤاد هنو أحمد فؤاد هنو كارمن

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