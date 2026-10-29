رغم الخلافات.. اتصالات مكثفة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء لاستئناف المفاوضات

تتجه الأنظار إلى مسار الاتصالات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تقارير إعلامية أمريكية أفادت بإجراء اتصالات مكثفة بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية، عبر وسطاء، في تطور قد يعكس استمرار المساعي الرامية إلى احتواء التوترات وفتح قنوات للحوار بين الطرفين.

ونقل الإعلام الأمريكي عن مسؤولين أن هذه الاتصالات جرت بصورة غير مباشرة، من خلال أطراف وسيطة، في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية، وما يرتبط بها من تداعيات على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ضوء حالة الترقب التي تشهدها المنطقة، مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهات الإقليمية، وتأثير ذلك على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والأسواق العالمية، فضلًا عن انعكاساته على العلاقات بين القوى الدولية والإقليمية.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية حديثة، فإن التحركات لا تقتصر على تبادل الرسائل، بل تشمل بحث إطار محتمل لاستئناف المفاوضات، وسط حديث عن تحركات تقودها أطراف إقليمية لتقريب وجهات النظر. وأفادت تقارير بأن قطر تؤدي دورًا في نقل المقترحات، إلى جانب جهود وساطة تشارك فيها دول أخرى، من بينها باكستان.

وفي المقابل، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق تواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأمريكية، والقيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، فضلًا عن التباين حول ترتيب الخطوات المطلوبة لخفض التصعيد. وتتمسك واشنطن بضرورة معالجة الملف النووي ضمن أي مسار تفاوضي، بينما تربط طهران تقدم المفاوضات بتلبية مطالبها المتعلقة بالحصار والعقوبات.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تتزايد فيه المخاوف من استئناف العمليات العسكرية، إذ أشارت تقارير أمريكية إلى أن واشنطن تدرس خيارات عسكرية محتملة، دون إعلان قرار نهائي بشأن تنفيذ أي هجوم جديد. ويزيد هذا المشهد من أهمية القنوات الدبلوماسية غير المباشرة باعتبارها وسيلة لتبادل الرسائل ومحاولة تجنب مواجهة أوسع.

ومع استمرار الاتصالات، يبقى السؤال الرئيسي هو مدى قدرة الوسطاء على تحويل تبادل الرسائل إلى تفاهمات ملموسة، في ظل اتساع فجوة الخلافات بين الجانبين.

وتشير كثافة الاتصالات إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال حاضرًا بالتوازي مع الاستعدادات والتهديدات العسكرية المتبادلة.

