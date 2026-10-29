محمد بركات: مواجهة يانج أفريكانز ستكون الأشرس للزمالك في دوري الأبطال

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، صعوبة المواجهات التي تنتظر الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على ضرورة دخول لاعبي الفريق الأبيض المنافسات بهدف التتويج باللقب القاري.

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن مباريات الزمالك في البطولة لن تكون سهلة، وهو ما يتطلب من اللاعبين التركيز وبذل أقصى جهد من أجل المنافسة على اللقب.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق أن لاعبي الزمالك يجب أن يضعوا التتويج بالبطولة هدفًا رئيسيًا أمامهم، خاصة في ظل أهمية الجائزة المالية التي تبلغ 6 ملايين دولار، مؤكدًا أن الفوز بهذا المبلغ قد يسهم في حل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي الأبيض.

وتوقع محمد بركات أن تكون مواجهة يانج أفريكانز هي الأصعب للزمالك خلال مشواره في دور المجموعات، في ظل قوة المنافسة وحاجة الفريق إلى التعامل بجدية مع جميع المباريات لتحقيق هدفه في البطولة الأفريقية.