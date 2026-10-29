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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مجددًا تمسك إدارته بمنع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية، في موقف يعكس استمرار الملف النووي الإيراني في صدارة أولويات واشنطن الأمنية والاستراتيجية.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتباين مواقف الجانبين بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسط ضغوط أمريكية على طهران للقبول بشروط واشنطن، وتحذيرات من احتمال تجدد العمليات العسكرية حال تعثر المسار الدبلوماسي. 

وكان ترامب قد شدد، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026، على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن واشنطن عرضت على طهران التعاون الاقتصادي مقابل إنهاء برنامجها النووي ووقف دعم ما تصفه الولايات المتحدة بالأنشطة المزعزعة للاستقرار، لكن المفاوضات لم تحقق التسوية التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية. 

وفي تصريحات سابقة خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاباما مطلع أكتوبر، قال ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا، مؤكدًا مجددًا أن طهران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، ومشيرًا إلى أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارًا كبيرة بقدراتها النووية والعسكري


وتتمثل أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران في مستقبل البرنامج النووي الإيراني، والضمانات المطلوبة لمنع تطوير أسلحة نووية، إلى جانب ملفات العقوبات والصواريخ الباليستية والأمن الإقليمي. 

وتؤكد الولايات المتحدة أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي هدف أساسي لسياستها، بينما تظل فرص التوصل إلى اتفاق مرتبطة بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات بشأن القضايا العالقة.

دونالد ترامب الولايات المتحدة إيران ترامب الرئيس الامريكي

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