لازم ينضم للمنتخب.. دويدار يشيد بالونش: لعيب راجل بمعنى الكلمة

أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بمحمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه يستحق الانضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ومشيدًا بشخصيته داخل الملعب.

وكتب دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا بحب الونش، لعيب راجل بمعنى الكلمة، عدم انضمامه للمنتخب الفترة القادمة كارثة بكل المقاييس، محتاجين في الزمالك 11 ونش وهنكسب الدوري إن شاء الله».

وجاءت إشادة نجم الزمالك السابق بالونش عقب فوز الفريق الأبيض على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الزمالك في حصد ثلاث نقاط مهمة بعدما سجل محمد حمد الهدف الأول في الدقيقة 46، قبل أن يدرك المقاولون العرب التعادل بهدف عكسي، ثم خطف شيكو بانزا هدف الفوز في الدقيقة 88، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا في مشواره بالمسابقة.

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز السابع.

ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المباريات المقبلة، والاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري، في ظل طموحات جماهيره باستعادة لقب المسابقة.