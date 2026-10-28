القبض على مالك مخبز استولى على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من مالك مخبز لقيامه بالإستيلاء على البطاقات التموينة الخاصة بالمواطنين فضلاً عن بيعه الدقيق المدعم بالسوق السوداء بالمنوفية.







بالفحص أمكن تحديد وضبط مالك المخبز المشار إليه (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) ، وضُبط بحوزته قرابة 350 بطاقة تموينية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 25 / الجارى على النحو المشار إليه وتجميعه البطاقات التموينية المضبوطة بحوزته بقصد الإستيلاء على أرصدة الدعم الموجودة بها وكذا قيامه بحجب كمية من الدقيق البلدى المدعم وزنت 250 كم بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





