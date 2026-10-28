ترامب: رسائل الدعم التي وجهتها إلى نتنياهو أحدثت فارقًا كبيرًا في الإنتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات في وضع جيد للغاية بالانتخابات.

الانتخابات الإسرائيلية

وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس: سمعت أن الدعم الذي قدمته له أحدث فارقا كبيرا لصالحه، ولم أفكر بعد في التدخل بجهود تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، لكني سأدرس الأمر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة قصيرة اليوم الأربعاء، إن مفاوضات تجري مع إيران عبر الوسطاء، لكنه شدد على أنه لا يعرف ما إذا كانت هذه الاتصالات ستؤتي ثمارها.

وأضاف ترامب: علينا إكمال المهمة، سواء من خلال اتفاق أو بطريقة أخرى، وسنرى ما إذا كانت المفاوضات ستنجح.





وفي سياق متصل، تقود قطر جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بدعم من باكستان والسعودية ومصر وتركيا، وفقًا للمصادر.



وزار الوسيط القطري علي ثوادي طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن اتفاق محتمل مع إدارة ترامب.



وقال مصدر إقليمي مطلع على تفاصيل المحادثات إن القطريين طرحوا أفكارًا تهدف إلى تجاوز الخلاف بين المطالب الأمريكية والإيرانية.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، بينما تشترط طهران رفع الحصار البحري الأمريكي أولًا والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.



وأضاف المصدر الإقليمي ومسؤول أمريكي أن الوسطاء يمارسون ضغوطًا على إيران لقبول الأفكار الجديدة، لتجنب التصعيد بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.



وشدد مسؤولون أمنيون كبار من السعودية وتركيا وباكستان على هذه الرسالة خلال زيارة إلى طهران قبل عدة أيام.



وبحسب المصدر الإقليمي، أبلغ الإيرانيون الوسطاء أنهم سيطلعون المرشد الأعلى مجتبى خامنئي على الأفكار الجديدة، وسيطلبون موافقته خلال الأيام المقبلة.