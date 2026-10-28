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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القس أندريه زكي: نشكر الرئيس السيسي على اهتمام الدولة ببناء دور العبادة وترسيخ قيم المساواة

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية
ميرنا رزق

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الكنيسة الإنجيلية الجديدة بمدينة الشيخ زايد، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وحضور كبير من أبناء الكنيسة.

وتضمنت الفعاليات مراسم تنصيب القس تامر سعيد حنا راعيًا للكنيسة، وتنصيب شيوخ وشماسة جدد للكنيسة، بحضور قيادات سنودس النيل الإنجيلي ومجمع القاهرة الإنجيلي.

كما شارك بالحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس إميل نبيل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس ثروت سمير، رئيس الإدارة المالية في سنودس النيل الإنجيلي، والقس بشير أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، إلى جانب عدد كبير من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، والضيوف وأبناء الكنيسة.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لاهتمام الدولة المصرية بإنشاء دور العبادة وتطويرها، بما يعكس حرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة، وتعزيز ثقافة العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات لبناء دور العبادة وترميمها وتطويرها يعكس الاهتمام بإتاحة المجال أمام المواطنين لممارسة شعائرهم الدينية في إطار يحترم القانون ويصون الحقوق ويعزز التماسك المجتمعي، مشيرًا إلى أن صدور قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس مثّل خطوة مهمة نحو تنظيم إجراءات بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، بما يسهم في إرساء قواعد قانونية واضحة، ويعزز مبادئ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أنه خلال الشهرين الماضيين، جرى افتتاح ثلاث كنائس إنجيلية جديدة، الأولى في حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، والثانية في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، والثالثة في الطيبة بمحافظة الأقصر، واليوم نحتفل بافتتاح الكنيسة الرابعة بمحافظة الجيزة.

وتوجّه الدكتور القس أندريه زكي بخالص الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض وإهدائها مجانًا لإقامة الكنيسة الإنجيلية بالشيخ زايد، التي تمتد على مساحة ألف متر مربع، مؤكدًا اعتزازه بهذه المبادرة التي أتاحت إقامة الكنيسة، وتمثل نموذجًا للتعاون الذي يدعم دور العبادة بوصفها جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني، ومكانًا للعبادة والخدمة، وبناء جسور المحبة والتواصل بين أبناء المجتمع.

كما رحّب الدكتور القس أندريه زكي ترحيبًا خاصًّا بالدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، معربًا عن تقديره لاهتمامه بشؤون المحافظة وأبنائها، وجهوده في متابعة مشروعات التنمية وتطوير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، فضلًا عن دعم كل ما يعزز روح الانتماء الوطني.

ورحّب كذلك بجميع المسؤولين والضيوف الكرام المشاركين في الاحتفال، وتوجّه بالشكر إلى كل من أسهم بجهد أو دعم أو عمل في إنجاز هذا المشروع، حتى أصبح واقعًا يحتفل الجميع بافتتاحه.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بمدينة الشيخ زايد، مقدّمًا التهنئة إلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة افتتاح الكنيسة، ومؤكدًا أن دور الدولة هو الحفاظ على العلاقات الأصيلة بين المصريين، وتعزيز روابط المحبة والتماسك بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن دور العبادة المصرية، إلى جانب دورها الروحي، تسهم في نشر الفكر التنويري والتوعية، بما يدعم الاستقرار والنمو، ويعزز قيم المواطنة والتعايش المشترك.

واختتم الدكتور أحمد الأنصاري كلمته قائلًا: «حفظ الله مصر، بلادنا الغالية، بنعمة السلام والأمان».

واختتم الدكتور القس أندريه زكي كلمته بالصلاة أن تكون الكنيسة الجديدة منارة للإيمان والخدمة والعطاء، ومساحة تنطلق منها رسائل المحبة والسلام وخدمة الإنسان والمجتمع.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية الكنيسة

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