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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل حفل افتتاح بطولة العالم للكاراتيه التقليدي في ستاد القاهرة بمشاركة 46 دولة

افتتاح بطولة العالم للكاراتيه
افتتاح بطولة العالم للكاراتيه
عمرو مصطفى

افتتحت مساء اليوم الأربعاء، منافسات بطولة العالم للكاراتيه التقليدي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، بصالة استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 46 دولة ونحو 2000 متنافس، في حدث يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات الدولية وانتخابات الاتحادات.

تفاصيل حفل افتتاح بطولة العالم للكاراتيه التقليدي في ستاد القاهرة بمشاركة 46 دولة

 

وشهد حفل الافتتاح عروضًا ترفيهيًا نالت إعجاب جميع الحضور، فضلًا عن طابور عرض لجميع الدول المشاركة.

وحضر حفل الافتتاح كل من، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد الكردي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة مندوبا عن الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، البرازيلي جيلبرتو جارتنر رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والدكتور رامي مكاوي رئيس الاتحاد المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، وكذلك رئيس الاتحاد الدولي القادم البرتغالي فيرناندو سيلفا.

وفي نهاية الحفل قام المهندس ياسر إدريس بمنح رئيس الاتحاد الدولي للعبة درع اللجنة الأولمبية، كما كرم المكاوي بصفته رئيس الاتحاد المصري والإفريقي، إدريس على مجهوداته المستمرة مع جميع الاتحادات الرياضية.

من جانبه أكد المهندس ياسر إدريس أنه سعيد بتنظيم البطولة على أرض مصر مشيدًا بحفل الافتتاح المميز، و مؤكدًا أن مصر دائما ما تستضيف كبرى البطولات العالمية مما يعكس دورها المحوري في المجال الرياضي.

تابع إدريس أن اللجنة الأولمبية تدعم دائمًا جميع الاتحادات لتحقيق نتائج مميزة في جميع المحافل الدولية.

كما قال الدكتور رامي مكاوي، إن استضافة مصر بطولة العالم للكاراتيه التقليدي تمثل فرصة مهمة لإبراز القدرات التنظيمية المصرية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة اللعبة عالميًا، في ظل ما تمتلكه من خبرات وإمكانات قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

أضاف المكاوي أن تنظيم مصر للبطولة يعكس حرص الاتحاد على تنفيذ رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي يحرص على صحة المصريين والاهتمام بالرياضة والرياضيين وتطوير فنونها وتذليل كل العقبات.

كما قدم الشكر إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على جهودهم في تطوير الرياضة خاصة الكاراتيه التقليدي الذي شهد تطورا كبيرا على مدار السنوات الماضية.

بطولة العالم للكاراتيه بطولة العالم للكاراتيه التقليدي مصر ياسر إدريس

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